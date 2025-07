Nuevo altercado de Froilán en Ibiza: “Actuaba como si fuera el dueño de la discoteca”

Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón (conocido como Froilán) se instaló en Abu Dabi a principios de 2023 para vivir junto a su abuelo, el rey emérito Juan Carlos I, con el objetivo de alejarse del foco mediático tras varios escándalos en Madrid, pero es cierto que siempre que pisa España… se puede decir que sube el pan.

Entre los escándalos más sonados están el disparo accidental que se dio en el pie a los 13 años con una escopeta —lo que generó controversia por ser menor de edad—, su implicación en peleas y altercados nocturnos, como una conocida trifulca con machetes frente a una discoteca en 2022, además de episodios de mala conducta escolar y un vídeo viral en el que, con 15 años, insultaba a los españoles desde un coche.

Pero ahora se suma uno más… en Ibiza. O eso es lo que ha denunciado una mujer públicamente. Según ha contado, ha vivido una situación desagradable con el nieto del emérito en el que este, supuestamente, le ha increpado.

Así lo ha relatado en el programa TardeAR (Telecinco) María, quien no ha dudado en acusar a Froilán de "maleducado". "Me topé con una situación bastante incómoda. Me sentí bastante intimidada. Estaba alucinando, no entendía a qué venía todo esto", relata.

Según cuenta, se cruzó con el sobrino del rey Felipe VI en un conocido club de la isla y no dudó en afearle su comportamiento. "Actuaba como si fuera el dueño de la discoteca, literalmente. Hablaba con prepotencia. Me dijo que si quería una foto con él, se lo dijera", sostiene María, quien asegura que el joven cargó contra su conducta. "Me empezó a decir que era una maleducada, que era grosera. Me empezó a mirar con una cara superdesafiante", zanja la joven.