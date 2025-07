Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Si por algo destaca este fin de semana es por el inicio de las Festes de la Terra en Ibiza y las de Santa Maria en Formentera, las más importantes del año, cuyas actividades se prolongarán durante toda la próxima semana. Las de Ibiza comienzan con fuerza, con una muestra de tradiciones en Vara de Rey y el espectáculo 'We love Queen' el sábado y la procesión y el 'Concert de la Terra' de la Banda Ciutat d'Eivissa' el domingo.

Destaca también la primera edición del festival poético 'Poetiuses', que fusionará literatura, música y arte, el jueves en Space Sant Antoni y el domingo en el mercadillo de Sant Joan.

En lo musical hay que citar el concierto de Chambao este jueves en Las Dalias; la celebración del 65 aniversario de COPE Ibiza y Formentera con tres conciertos del Trío Piccorgan; el de Felt Oxytocin el domingo dentro del ciclo 'Nits Amples' de Sant Antoni, o el de las ‘Nits al Tancó des Cubells’, con Reya Thomas, también el domingo.

También hay varias proyecciones de cine, entre ellas una nueva de la muestra de cortos Mecal Air el sábado en Sant Agustí, o el estreno del documento audiovisual ‘Peluts i altres forasters a Formentera’ el viernes en Sant Francesc; o folclore, con la 'ballada popular' ‘Balansat balla’ este jueves en Sant Miquel.

Concierto de Chambao este jueves en Las Dalias / TONI ESCOBAR

JUEVES 31 DE JULIO

Festes de la Terra Eivissa

20 horas: Inauguración exposición Carloandrés en el Refectori y es Polvorí.

Festes de Santa Maria Formentera

20 horas: Mesa redonda ‘35 anys de Comissio de Festes de Santa Maria’. Sa Panxa.

Poesía

Poetiuses. Festival de poesía con Javier Gallego ‘Crudo’, Vanesa Álvarez, Karlus, Annalisa Marí Pegrum, Secretario, Tukdam Project, Pau Torres, Júlia Roig y Marcos de la Fuente. Live Painting. De 18 a 23.30 horas en Space Eat & Dance Sant Antoni.

Música

Chambao. Fiesta Live Music de Las Dalias, en Sant Carles. Desde las 19 horas. Entradas a 20 €.

Stone Corners. Rock. Concierto especial en acústico. 19 horas en Can Jordi Blues Station.

Funk Ku. Electrónica, soul y hip hop. 20 horas en Petunia Ibiza.

Héctor Roldán. Canción melódica. 20 horas en Cas Costas.

Trío Piccorgan - Órgano y trompetas. Celebración del 65 aniversario de COPE Ibiza y Formentera. 20.30 horas Puig de Missa de Santa Eulària. Entrada libre hasta completar aforo.

Los del Varadero. Rumba. 20.30 horas en Tribu.

Rick & Carly. Pop rock. 20.30 horas en es Racó Verd de Sant Josep.

Bohemios Autorizaos. Rumba y flamenco. 21 horas en Royal Park Vintage.

La noche del Jazz. Jazz. 21 horas en la sala Jazztabé de Vila.

‘World Music’. ‘Música a les places’ de Formentera. 22.30 horas en es Pujols.

Cine

‘Sujo’. (México, 2024) VOSE. Ciclo Cinema a la Fresca de Formentera. 22 horas en la plaza de la Iglesia de Sant Ferran.

Folclore

‘Balansat balla’. Ballada popular en la plaza de la iglesia de Sant Miquel. Todos los jueves de julio y agosto a las 19.15 horas.

Medio Ambiente.

Visita guiada al Parc Natural de ses Salines. De 10 a 12 horas. Punto de encuentro en el Centre d’Interpretació de Sant Francesc. Inscripción previa en espaisnaturals@gmail.com.

Astronomía

Astro Magic Lights. Sesiones de astronomía y luz para toda la familia, sorpresas, planetario... Jueves y viernes del verano en BiBo Park de Sant Rafel. Reservas en 663209314 o 971868711.

'Poetiuses', festival poético el jueves y el domingo / DI

VIERNES 1 DE AGOSTO

Festes de la Terra Eivissa

Cena de las Tres Culturas en el Museo Puig des Molins. Reserva previa. 19.30 horas: Inicio del Triduo a la Virgen de las Nieves en la iglesia de Santa Cruz.

Festes de Santa Maria Formentera

22 horas: Proyección del documental ‘Peluts i altres forasters a Formentera’. Jardí de ses Eres.

Música

‘Children of the 80’s’. Fiesta con Ultra Naté y los dj’s de Dreamteam Megamix y La Movida. Desde las 19 horas en Hard Rock Hotel Ibiza. Entradas a 20 € en la web de children of the 80’s.

Abby Pianoman. Versiones de clásicos del pop rock. 20 horas en Cas Cestre es Cubells

Trío Piccorgan - Órgano y trompetas. Celebración del 65 aniversario de COPE Ibiza y Formentera. 20.30 horas Catedral de Ibiza. Entrada libre hasta completar aforo.

Rick & Carly. Pop rock. 21 horas en El Limonero.

Bohemios Autorizaos. Rumba y flamenco. 21 horas en La Spritzeria.

Igea. Pop. 21 horas en Can Toni Beach.

Carlos Tur. Canción melódica. 21.30 horas en La Ponderosa.

‘Música en viu’. Ciclo ‘Música a les places’ de Formentera. 22 horas en Sant Ferran.

Cine

‘Superlópez’. Ciclo Cinema Jove a la Fresca de Sant Josep. 21.30 horas en el Auditori Caló de s‘Oli. Entrada libre.

‘Peluts i altres forasters a Formentera’. Estreno del documento audiovisual el 1 de agosto a las 21.30 horas. Proyección en el Jardí de ses Eres, en Sant Francesc Xavier, en Formentera. Dentro del programa de las Festes de Santa Maria 2025.

Astronomía

Astro Magic Lights. Sesiones de astronomía y luz para toda la familia, sorpresas, planetario... Jueves y viernes del verano en BiBo Park de Sant Rafel. Reservas en 663209314 o 971868711.

Bll pagès este sábado en Vara de Rey para abrir las Festes de la Terra / Marcelo Sastre

SÁBADO 2 DE AGOSTO

Festes de la Terra Eivissa

19.30 a 22.30 horas: Muestra de artesanía y oficios. Paseo Vara de Rey.

Muestra de artesanía y oficios. Paseo Vara de Rey. 20 horas: Desfile de carros por el centro de la ciudad.

Desfile de carros por el centro de la ciudad. 20.45 horas: Ball pagès con la Colla de Vila.

Ball pagès con la Colla de Vila. 22 horas: Espectáculo musical ‘We love Queen’. Parque Reina Sofía

Festes de Santa Maria Formentera

20 horas: ‘Occident com a meta? De Senegal a Mallorca’. Presentación de libro y trestimonio de Mahécor Mbengue.

Música

Little Pomegranate Honey. Blues rock. 13 horas en Can Jordi Blues Station.

Heritage. Folk Rock. 16.30 horas en Rosana’s.

The Rosemary Family. Rumba, funk y rock. Ciclo ‘Sol post a s‘Oli Fest’ de Sant Josep. Desde las 20 horas en el Auditori Caló de s’Oli de Cala de Bou.

Antonio Muñoz. Flamenco. 20.30 horas en Es Racó Verd.

Rick & Carly. Música de baile. 21 horas en la sala Plastik de Cala de Bou.

Trío Piccorgan - Órgano y trompetas. Celebración del 65 aniversario de COPE Ibiza y Formentera. 21 horas Iglesia de Sant Josep. Entrada libre hasta completar aforo.

‘Jazz a la Plaça’. Jam session del ciclo ‘Música a les places’ de Formentera. 22 horas en Sant Francesc.

Cine

‘Mecal Air Ibiza’. Muestra de cortometrajes. Hoy 'Comparto mi piso con un extraño'. 22 horas en el parque infantil de Sant Agustí.

Procesión de la Virgen de las Nieves, este domingo / Marcelo Sastre

DOMINGO 3 DE AGOSTO

Festes de la Terra Eivissa

11 horas: Travesía popular de natación en la playa de ses Figueretes.

Travesía popular de natación en la playa de ses Figueretes. 20.30 horas: Procesión con la Virgen de la Nieves desde la parroquia de Santa Cruz a la Catedral.

Procesión con la Virgen de la Nieves desde la parroquia de Santa Cruz a la Catedral. 22 horas: 'Concert de la Terra' con la Banda Sinfónica Ciutat d’Eivissa. Parque Reina Sofía.

Fiestas de Sant Joan

20 horas: Baile popular. Porxo de Labritja, detrás del Hostal-Restaurante Ses Arcades.

Poesía

Poetiuses. Festival de poesía con Javier Gallego ‘Crudo’, Vanesa Álvarez, Karlus, Annalisa Marí Pegrum, Secretario, Tukdam Project, Pau Torres, Júlia Roig y Marcos de la Fuente. Live Painting. De 11.30 a 13.30 horas en el Mercat de Sant Joan.

Música

Alma Cubana. Fiesta latina 19 horas en Tropicana.

Ángela Cervantes y Joan Barbé. Ciclo Rooftop Music. 20 horas en el Hotel Blau Parc de Sant Antoni. Entrada libre.

Flawless. Soul. 20 horas en Petunia Ibiza.

Querencia. Flamenco. 20.30 horas en Tribu.

Soul Doctor. Soul. 20.30 horas en Kumharas.

Felt Oxytocin. Con Carlos Vesperinas (chelo) y Samuel Pérez (piano). Ciclo Nits Amples de Sant Antoni. 21 horas en la plaza de detrás de la iglesia. Entrada libre.

Swingin Tonic. Swing, jazz, blues... De 20 a 21.45 horas en Hotel Mongibello Ibiza de Santa Eulària.

‘Nits al Tancó des Cubells’. Ciclo de conciertos en el atardecer. Hoy Reya Thomas. 20.30 horas en es Tancó des Cubells. Entrada libre.

Exposición 'Anys vuitanta. L'Eivissa que desapareixia', en Sa Nostra Sala. / Wolfgang Löffler

EXPOSICIONES

'L'Illa dels pintors'. Nuevas adquisiciones de la Fundació Carloandrés por las Festes de la Terra. Inauguración jueves 31 de julio a las 20 horas en el Refectori del Ayuntamiento de Eivissa. De lunes a viernes de 9 a 14 horas y sábados de 11 a 13.30 horas. Hasta el 25 de septiembre.

Enric Riera. Exposición de Sant Jaume en Formentera. De 11 a 14 y de 19 a 21 horas en la sala Ajuntament Vell. Hasta el 9 de agosto.

'Here and Now'. Exposición participativa organizada por la asociación Ibiza Art Unión. Inauguración viernes 1 de agosto a las 19 horas en Can Jeroni, Sant Josep. Hasta el 17 de agosto.

Mateo Miró. 'Nuances', pinturas. Inauguración el sábado 2 de agosto a las 20 horas en el Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. de martes a viernes de 18 a 21 horas y los sábados de 10 a 14 y de 18 a 21 horas. Hasta el 31 de agosto.

María García de Leonardo. 'Resurgir', pintura matérica. Inauguración el viernes 1 de agosto en el hotel Ocean Drive Marina Botafoc. Hasta el 10 de septiembre.

'Anys vuitanta. L'Eivissa que desapareixia'. Fotografías de Wolfgang Löffler. Sa Nostra Sala de Vila. De lunes a viernesde 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 7 de agosto.

Ignasi M. Carrero Cervera. 'Idees il·lustrades'. Ilustraciones conceptuales. Sala Can Curt de Sant Agustí. De jueves a domingo de 19 a 21 horas. Hasta el 10 de agosto.

Natalia Smith. Pinturas. Del 26 de julio al 4 de agosto en Ocean Drive Talamanca.

‘The Rolling Collection’. Colectiva internacional con obras en formato circular. ADDA Gallery de Cala de Bou. Hasta el 31 de agosto.

‘Es Amunts. La Ibiza salvaje’. Fotografías de Joan Costa, Núria Costa, Xavier Mas, Joan Pereyra, Vicent Planells y Simón Vila. Paneles en el Port de Sant Miquel. Hasta el 30 de octubre.

2d Exposició. Pinturas de David Riera (Noguera) y composturas de Virol Bifis (David Serra). Can Jordi Blues Station. Hasta el 30 de agosto.

‘Monica Craig: Unos días de 1953 en Ibiza y Formentera’. Fotografías del año 1953 de la británica Monica Craig cedidas al MACE. Hasta el 9 de noviembre en el Museu Puget de Dalt Vila.

‘100 años Eduard Micus’. Exposición por el centenario del artista. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica en el 971191923. Espacio Micus de Jesús. Hasta diciembre.

M. Marta Torrassa. 'Hasta la raíz', pinturas. Cada día de 12 a 24 horas en la Sala Aubegrine by Atzaró. Hasta el 31 de julio

‘Ibiza. La isla perdida de Walter Benjamin’. Fotografías de Cecilia Orueta. Es Polvorí de Dalt Vila. De martes a viernes de 18 a 20.30 horas y sábados y domingos de 11 a 13.30 horas. Hasta el 24 de agosto.

Cristina Ferrer. Pinturas sobre Ibiza. Hasta el 10 de agosto en el restaurante Es Xarcu, Sant Josep.

Miquel Barceló. ‘El present permanent’. Obra reciente del artista mallorquín. Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa (MACE). Hasta el 16 de noviembre.

Spencer Lewis. ‘La noche de día’, pinturas. Exposición del veranbo en La Nave de ses Salines. Hasta el 28 de agosto.

‘Reencuentro’. Obras de Erwin Bechtold y Franco Monti. Estudi Tur Costa de Jesús. Hasta septiembre.

Colectiva en También. Obras de Matthias Biberon, Jesús de Miguel, Prudence Dudan, Bertrand Fompeyrine, Sébastien Kito, Benjamin Pelletier y Natalie Rich. Galería También de Santa Gertrudis.

Jean-Marc Bustamante. ‘1995-2025', pinturas, fotografías y esculturas. Galería Parra & Romero de Santa Gertrudis.

Harlys Becerra. 'Symbiosis', pinturas. Hotel Me Ibiza de Santa Eulària.

'Fragmentos de arquitectura'. Exposición y libro de los arquitectos Marià Castelló y Lorena Ruzafa, con textos de Jesús Rodríguez Comes. Sede del Colegio de Arquitectos en Eivissa, Can Llaneres, Dalt Vila. De lunes a viernes de 9 a 14 horas, hasta el 19 de septiembre.

‘Històries de migracions. Eivissa i Formentera, terra de sortida i arribada’. Muestra sobre migraciones del Fons Pitiús de Cooperació. De martes a domingo de 10 a 14 horas en el Faro de la Mola de Formentera. Hasta el 28 de septiembre.

Willie Márquez. 'Carigrafías', pinturas. Estudi Tur Costa de Jesús.

'Sanç I, Rei de la Corona de Mallorca. El monarca oblidat'. Exposición por el 700 aniversario del final del reinado. Museo Monográfico des Puig des Molins. Hasta el 2 de noviembre.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 20 horas. Night Market: domingos, lunes y martes de 19 a 24 horas, de junio a septiembre.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Cala Llenya. Artesanía, ropa, complementos... Música en vivo. Domingos de 10 a 14 horas. Restaurante Cala Llenya.

Puerto de Ibiza. Mercadillo Hippy y de artesanía. Todos los días de 18 a 1.30 horas. Hasta octubre.

Sant Rafel. Mostra artesanal. Artesanía, cerámica y productos kilómetro cero. Jueves de 19.30 a 22.30 horas, hasta el 11 de septiembre.

Sant Josep. Mercado Ecológico, Local y de Artesanía. Música en vivo y talleres infantiles. Todos los sábados de 9.30 a 13.30 horas en el centro de Sant Josep. Hasta octubre.

Platja d‘en Bossa. Hippy Market con artesanía, moda y complementos. Calles Ruda y Bruc. Cada día de 18 a 0 horas. De mayo a octubre.

Santa Eulària. Mercadillo de artesanía del paseo de s'Alamera. Todos los días excepto miércoles y domingos de 9 a 14 y de 18 a 21 horas. Hasta el 31 de octubre.

Santa Eulària. Mercat ecològic. Todos los jueves del verano de 19 a 22 horas en Can Planetes.

Santa Gertrudis. Mercadillo de artesanía y producto local. Viernes de 18 a 24 horas junto a la plaza de la iglesia. Hasta septiembre.

Cala Llonga. Mercadillo de artesanía. Jueves de 18 a 24 horas en el paseo. Hasta octubre.

Benirràs. Mercadillo Hippy. Martes, jueves y domingos de 12 a 24 horas, junto a la playa. Hasta final de septiembre.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.

Mercado de Sant Francesc: De lunes a domingo de 10 a 14 horas. En julio y agosto lunes y martes también de 20 a 0 horas. Del 1 de mayo al 31 de octubre.

Mercado artesano de Sant Ferran: Jueves, viernes y sábados de 20 a 0 horas. Del 30 de mayo al 28 de septiembre.

Mercado artesano de la Mola: Mercadillo hippie. Miércoles y domingos de 16.30 a 22 horas. Del 1 de mayo al 9 de octubre.

Mercadillo de es Pujols: Artesanía y complementos. De lunes a viernes de 19 a 0 horas. Del 1 de mayo al 30 de septiembre.