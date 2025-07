El mayor plan forestal de Ibiza necesita 1,5 millones y diez años de ejecución

El mayor proyecto de ordenación forestal de Ibiza ya tiene una fecha de inicio cercana. La Asociación de Vecinos de Rafal Trobat (en el extremo septentrional de Sant Jordi), referente en actuaciones de concienciación y cuidado del medio ambiente en la isla, presentó el pasado mes de junio el proyecto de planificación de la masa forestal que, junto a la zona de Can Xumeu, abarca una superficie de 320 hectáreas. Se trata del más amplio de la isla ya que los dos planes aprobados hasta ahora eran cada uno de 130 hectáreas, a implementar en Cala d’Hort y es Amunts.

El plan de ordenación de Rafal Trobat se entregó al servicio de Gestión Forestal de Balears y actualmente se encuentra en tramitación por lo que los vecinos esperan empezar a desarrollar las actuaciones antes de que acabe este año. Según explica el tesorero de la asociación, Rafael Tur, el proyecto marca «la hoja de ruta» a seguir durante los próximos diez años y contempla la aplicación de medidas en tres grandes ejes enfocados a mejorar la gestión de la zona a nivel forestal, recreativo y cultural.

Prevención de sequía y plagas

Por un lado, el proyecto se enfoca a mejorar las condiciones de la masa forestal «para reducir el riesgo de incendios y mejorar las condiciones de resiliencia de la masa contra la sequía y los ataques de plagas forestales», explica el ingeniero de Montes Vicent Ribas, que ha elaborado el plan de gestión. Para ello, el proyecto contempla identificar las zonas en las que se puede y debe intervenir (por sobredensidad de pinos o afectación de coleópteros escolítidos) sin afectar a la capacidad de crecimiento del bosque. Según los cálculos de Ribas, el volumen de madera, que en Rafal Trobat y Can Xumeu es principalmente de pino blanco (pinus halepensis), es de 33.000 metros cúbicos, con un crecimiento anual medio de entre 300 y 400 metros cúbicos, en los que la masa joven crece más que la vieja. Con estos datos, apunta que, como máximo, se podrían extraer unos 500 metros cúbicos de madera al año para aprovecharla como combustible para biomasa. «En Ibiza no tiene mucha tirada pero según dónde, la astilla de biomasa para quemar calderas tiene este año un precio más alto del que solía tener», indica Ribas, que aunque no contempla conseguir algún beneficio de la biomasa extraída, al menos espera que se consiga «el coste cero».

El ingeniero menciona que hace unos días la Junta de Andalucía informó de la exportación de 4.200 toneladas de biomasa a una planta de generación eléctrica en Francia, como una de las opciones que podría existir para lo generado en esta zona de la isla, aunque tiene en cuenta que aquí «hay suficiente capacidad de demanda energética como para que la biomasa que se genere sea transformada en energía sin tener que embarcarla». Ribas calcula que en toda la isla de Ibiza «hay un potencial de producción de biomasa de 20.000 metros cúbicos anuales» que podrían alimentar calderas de biomasa como las de «las piscinas» o las de «varios edificios municipales». Sin embargo, estima que actualmente la demanda no supera las 200 toneladas anuales, por lo que finalmente «el mercado regulará lo que se podrá ir extrayendo, porque si se cumple toda la ejecución del proyecto y no tenemos un comprador de esa biomasa, también sería un problema».

Motos y patrimonio

Por otro lado, el proyecto también contempla un eje de regulación de usos recreativos «y esto tiene un impacto sobre el territorio, así como el territorio genera riesgos sobre la gente», indica Ribas: «Si tienes una zona en la que hay árboles tumbados o medio tumbados por una ventolera y por allí pasa mucha gente, tienes la responsabilidad de hacer un tratamiento de mejora de esa masa para hacer que sea segura», apunta. Además se refiere a la costumbre de la gente que pasea o va en bicicleta por la zona y suele tirar algún residuo, lo que hace necesario que en el bosque «haya una combustibilidad baja como para que no se inicie un fuego virulento». Por este motivo, el proyecto contempla la inclusión de cartelería para concienciar a la población e incluso prohibir los usos recreativos de motor, que para Ribas son «un problema generalizado en toda la isla». En este sentido, el proyecto cuenta con «indicadores para ir controlando anualmente» que no se abran nuevos caminos para la circulación de motos y comprobar su afección sobre la zona.

Por último, el proyecto contempla actuaciones sobre el patrimonio etnográfico y cultural: «En Ibiza tenemos un tipo de territorio en el que las fincas tienen una mezcla imbricada de terreno forestal y agrícola. En el primero tenías aprovechamiento de cal, carbón, abejas [...] y después estaban los típicos canales que tenían una higuera o viña en cada feixa», explica el ingeniero sobre los terrenos que quedaron abandonados por la migración del campo a la ciudad en los años 60 y 70 y que ahora se deben recuperar.

De este modo, el proyecto además de ser pionero, se convierte en un «ejemplo y motivación» para otras zonas de la isla que necesiten regenerarse: «Rafal Trobat siempre ha abanderado el asociacionismo de gente local que quiere cuidar el territorio y es una muy buena iniciativa que hayan hecho el plan de ordenación porque es una hoja de ruta de lo que podrían llegar a conseguir», opina Ribas.