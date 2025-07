Lujo sin límites en Ibiza: "He llegado a ver cuentas de 70.000 euros, esto no lo he visto en Madrid"

Ibiza es uno de los destinos más frecuentados por celebridades a nivel mundial, especialmente durante los meses de verano, lo que la convierte en un lugar que combina privacidad, lujo y una oferta de ocio muy exclusiva.

La isla balear ofrece un entorno natural paradisíaco debido a sus calas de agua turquesa y sus atardeceres legendarios. Pero es que además, y a diferencia de otros destinos costeros, Ibiza atrae a un perfil de alto poder adquisitivo que valora dos aspectos fundamentales. El lujo sin ostentación, con villas privadas escondidas en la naturaleza y yates que navegan por el Mediterráneo; y una oferta gastronómica consolidada. A todo ello se suma la escena musical, pilar fundamental en la isla.

Todo ello hace de Ibiza un lugar único en el mundo. Eso sí, no apto para todos los bolsillos. Precisamente eso es lo que cuenta la gestora de eventos VIP y Relaciones Públicas, Natalia Beciu, que ha llegado a presenciar cómo algunos clientes se gastaban cantidades ingentes en algunos establecimientos de restauración de la isla.

"Un montón de veces he visto cuentas de 70.000 euros. Es que en Ibiza es un canteo. Ves unas cosas loquísimas", relata en el pódcast UriXperience, donde el presentador le pregunta sobre si hay mucha diferencia entre lo que ha vivido en algún club de Madrid o Barcelona respecto a lo que ve en Ibiza. "Sí, a mí hasta me chirría. En Ibiza la gente va muy predispuesta a gastar y normaliza cosas que no pasan en Madrid o Barcelona", apunta.

En este sentido, Beciu explica que en la capital, por ejemplo, hay clientes que cuando tienen una cuenta de mil euros le piden algún tipo de descuento: "Eso en Ibiza no pasa". En la isla, el control es bastante menor. "Venga a pedir champán, cosas estratosféricas... o ves que invitan a media sala", subraya la experta en eventos exclusivos.