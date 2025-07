Una invitación para crear en vivo

La próxima exposición en Can Jeroni no es al uso. ‘Here and Now’ se abre el 1 de agosto a las siete de la tarde y podríamos decir que de momento, no es una exposición, porque está a la espera no solo de los visitantes sino de los creadores. La Asociación Ibiza Art Union gestiona el espacio desde el 1 de agosto hasta el 17 de agosto. Así estará abierta la exposición ‘Here and Now’, su finissage será el 15 y cerrará las puertas definitivamente el 17.

Este baile de fechas tiene un motivo, la propia esencia de esta exposición, porque se invita a la gente a que participe, no asistiendo a una más, sino a crear una exposición, a ser creador más que consumidor. De miércoles a domingo de 10.30 a 13.30 y de jueves a sábado por la tarde de 18 a 21 horas, se convoca a artistas y a visitantes a crear. Se dispondrá todo lo necesario en la sala y se pide el máximo cuidado y respeto al espacio que acoge, Can Jeroni.

Yeshe y Gori tocando juntos. / Nuria del Rí­o Pinto

Hay un protagonista, la colectividad, y en lugar de una inauguración se celebra una clausura. Los últimos días serán cuando podamos disfrutar del resultado final de estas intervenciones y colaboraciones. Como dicen desde la Asociación Ibiza Art Guide se celebra «la creación artística intuitiva en tiempo real», es decir, haciendo.

Este acto tan intrépido es otra propuesta de la Ibiza Art Union, asociación multidisciplinar e internacional con sede en Sant Josep que celebra su undécimo aniversario de esta manera: propone gestionar la infraestructura creativa, con el máximo respeto al espacio, para que residentes puedan intervenir activa e intuitivamente. No son necesarios conocimientos previos en arte, solo tener ganas o indagar en el creativo y en la intuición que todos llevamos dentro. Querer expresar y compartir conjuntamente.

En los distintos espacios de can Jeroni habrá actividad en estos días, desde el día 1 de agosto se celebrarán sesiones de música intuitiva, aún por confirmar las fechas, y se dispondrán lienzos en blanco y materiales para poder intervenir. Este ha sido el modus operandi de la Asociación durante años. Así ha funcionado el ‘Open Studio’ en el ‘atelier’ de Robert Arató durante años.

Los artistas

En las disciplinas plásticas tenemos que mencionar las pinturas a cuatro manos junto a Boke, Jesús de Miguel, Monique van Steen, en aquellas iniciales intervenciones colectivas en las que el presidente de la Asociación, Robert Arató también participaba, daban rienda suelta a su creatividad en combinación, en batalla, en armonía o por pura serindipia, pintaron lienzos a cuatro manos en su estudio en Sant Josep. El empuje de la Ibiza Art Union siempre ha sido la comunidad, no ha habido fronteras, la acción artística conjunta estaban abiertas al público y desde el 2014 se emitían en directo a través de streaming a todo el mundo, visionarios de la posibilidades globales e inmediatas. También se realizaron exposiciones a Klaus Richter, Toni Planells, Karen Hain, Miquel Farriol, Nourathar…

En el plano musical hemos de señalar que por la sede han pasado músicos increíbles en intuitivas jam session como son Joachim Kühn, y los fallecidos Ingo Brandt y Gori, emblemático y carismático batería, que fue uno de sus más destacados y activistas miembros en los comienzos de la asociación.

Con el tiempo, la Ibiza Art Union ha involucrado a los alumnos de la Escola d’art a nivel profesional, en la Central Térmica de Endesa.

Después de haber experimentado con grandes profesionales de distintas disciplinas y nacionalidades, ahora es el tiempo del cambio, es un salto cuántico, el artista es la persona de la calle, el residente de Sant Josep, o de la isla, que puede acercarse a Can Jeroni para pintar, crear, en colectividad, en unión, compartiendo lienzo, momento y expresión sin límite. Sin tapujos. Creación para todas las personas, construir en lugar de visitar, ser protagonista en lugar de consumidor, cambiar el paradigma y la dinámica social y artística, contribuir a la potenciación de la capacidad colectiva para crecer y subrayar la implicación de la comunidad en su propio desarrollo artístico y social.