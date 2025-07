Sant Josep alarga hasta 2028 las ayudas para los desalojados de los Don Pepe

El pleno municipal de Sant Josep ha aprobado este jueves prorrogar hasta 2028 las ayudas que pueden recibir los afectados por el desalojo de los apartamentos Don Pepe para el pago de su alojamiento actual, a la espera de que se resuelva si pueden volver a sus viviendas originales. La medida se ha aprobado por unanimidad, aunque la oposición pide celeridad al Ayuntamiento en la búsqueda de una solución definitiva.

Se trata de una prórroga del convenio firmado en agosto de 2022 entre la conselleria balear de Asuntos Sociales y el Ayuntamiento "para desarrollar actuaciones de cobertura de necesidades de vivienda para personas afectadas por el desalojo del bloque A del edificio". Unas ayudas que en principio abarcaban el periodo 2022-2025, caducando el 30 de junio del presente año, al que se le añaden tres años adicionales, ha explicado la concejala de Acción Social, Marilina Serra. "La conselleria aportará al Ayuntamiento la cuantía total de 874.800 euros para 2025-2028".

La oposición

"Sería deseable que estas ayudas duren lo menos posible, porque querría decir que ya se ha encontrado una solución definitiva para estos vecinos", ha expresado el concejal del PSOE Vicent Ribas. Araceli Colomar, de Vox, ha pedido "más agilidad" para que los desalojados puedan volver a sus casas y estas ayudas dejen de ser necesarias. Josep Antoni Prats, de Ara Eivissa, ha reprochado que cuando se aprobó este convenio por primera vez, el periodo 2022-2025 "ya parecía largo". La concejala de Unidas Podemos, Mónica Fernández, también ha urgido a encontrar una solución.

El alcalde, Vicent Roig, ha destacado: "Creo que todos coincidimos en que como institución no hemos sabido estar a la altura. No estamos mejor porque, por desgracia, ellos no están en su casa. Ahora por lo menos los vecinos saben lo que hay, que se les engañó con unas valoraciones que no eran tales, que se les mintió", haciendo referencia a que el Govern balear, estando aún en el poder el tripartito de izquierdas, elaboró un informe, remitido al Ayuntamiento el 19 de junio de 2023, dos días después del cambio de gobierno en Sant Josep, que "tiraba por el suelo toda la solución que supuestamente se tenía que encontrar para obtener un terreno para hacer las 100 viviendas" donde realojar a los afectados. Roig se refiere a los cien pisos que se iban a levantar en un solar de Sant Jordi que fue recalificado como urbano. Una medida en la que se trabajó en la legislatura pasada. Pero el mencionado informe técnico ponía en duda la legalidad de la compensación al propietario del terreno en el que se proyectaron las nuevas viviendas para los desalojados, es decir, los cálculos realizados para determinar esta compensación, según ha explicado ya en otras ocasiones el Ayuntamiento.

"Trabajamos día a día en una solución"

"Créame que soy el primero a quien se le cae la cara de vergüenza de no haber podido dar todavía una solución. Ahora bien, somos los primeros que trabajamos día a día a día con los servicios técnicos de esta casa, con Urbanismo, Servicios Sociales y la dirección general de Vivienda, para encontrar la solución definitiva para que quien tuvo que salir de su casa pueda volver", ha añadido Roig.

Ribas, del PSOE, ha contraatacado defendiendo la acción del anterior gobierno municipal, de PSOE y Unidas Podemos: "Quiero pensar que, en el momento en el que se tomó la decisión del desalojo, con los informes de los que se disponía, nadie con un mínimo de sentido común y de la responsabilidad se hubiese quedado sin hacer nada. Y ustedes dicen cosas que, por lo que conocemos, no se basan a día de hoy en ningún informe que contradiga los informes del momento en el que se promocionó el desalojo".