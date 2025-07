Denuncian la ocupación de un espacio público en Sant Antoni

El PSOE de Sant Antoni vuelve a denunciar, igual que un vecino de la calle des Vedranell, las actuaciones del Consistorio en esta zona del municipio. Según señalaron el año pasado, una promoción de viviendas que se ha construido en el solar en el que convergen la calle des Vedranell con la del General Gotarredona ha «invadido» parte del espacio público de la primera de estas calles.

Imagen del año pasado de la obra en la calle des Vedranell. / DI

En concreto, este espacio era una acera hasta el año pasado y la contrucción ocupó parte de ésta y cerca de un metro y medio más, donde colocó un muro (imagen superior). Ahora, una vez finalizado y revestido el muro, el vecino traslada su preocupación porque tras la parte del muro que da a la calle aparece una línea blanca pintada en el suelo, lo que cree que señala el lugar en el que se va a construir una acera y, por lo tanto, da la idea de que la calle definitivamente dejará de ser de doble sentido, como era hasta ahora.

El año pasado, el Ayuntamiento de Sant Antoni explicó que tenía previsto revisar el Plan de Movilidad de la zona, ya que una de las opciones era que la calle acabase siendo de un único sentido y ahora (tras mucha insistencia de este rotativo para obtener la información) lo confirma: «La calle será de un único sentido y la amplitud de la acera de un metro y medio».

Calles de un único sentido

Del mismo modo, el Consistorio ha adelantado que está «trabajando para ordenar el tránsito de este núcleo porque muchas de las calles son de doble sentido y tendrían que ser de sentido único». Sin embargo, por el momento no se puede conocer qué otras vías se verían afectadas ya que «se está haciendo el estudio».

Respecto al espacio «invadido» por la construcción en la calle des Vedranell, el año pasado el Ayuntamiento apuntó que la acerca ocupada era «un espacio privado», algo que coincide con las imágenes del catastro disponibles en el mapa urbanístico de Balears que pudo consultar Diario de Ibiza. En ellas, la línea del límite administrativo de la calle pasa por delante de la que hasta ahora era la acera, pero esta misma línea también aparece en otros puntos de la misma calle que a día de hoy siguen manteniendo la acera pública.

A esto en concreto se refirió el año pasado el PSOE de Sant Antoni, como ahora vuelve a repetir su portavoz, Antonio Lorenzo: «El antiguo local [que estaba donde está ahora la construcción] tuvo que dejar ese espacio público porque el Ayuntamiento le obligó a dejarlo, porque es lo que tiene que hacer. Cuando tú construyes una cosa, el Ayuntamiento tiene que cumplir la norma e indicar que se tienen que dejar tantos metros de acera o espacio verde o lo que sea».

Desde la agrupación señalan que, por lo que han podido conocer, el expediente de esta construcción se ha gestionado con «informes externos», en una empresa que está fuera de la isla, por lo que el departamento de infraestructuras públicas del Consistorio «no ha tenido nada que ver con este expediente».

En esta línea, el PSOE remitió este martes un comunicado en el que denunciaba el «escándalo urbanístico» de la promoción de viviendas de esta calle, en el que insistían en esa invasión «del espacio público para la creación de terrazas privadas», un hecho que, según la nota, «no sólo incumple la normativa, sino que también priva a los ciudadanos de un espacio que les pertenece».

A las críticas socialistas se suman las del vecino (prefiere mantenerse en el anonimato), que lamenta que no se haya comunicado nada sobre los cambios en la calle a los residentes de la zona, aunque aún tiene la esperanza de que esto pueda cambiar: «Al menos podrían reunirse con los vecinos y entender las necesidades urbanas para elegir el sentido de la nueva calle y no sólo eso, sino también hablar de reubicación de basuras y la iluminación nula que hay en las calles», indica el hombre.

Este residente imagina ya los problemas con los que se podrá encontrar cuando quiera salir de su casa, ubicada en una urbanización unas calles «más arriba» de la construcción mencionada: «Ahora la calle es de doble sentido y puedo girar a la izquierda o la derecha, pero luego [cuando haya el cambio a un único sentido] solamente podré ir hacia la derecha [si se mantiene el carril que queda libre] y tendré que hacer la calle hasta salir al Hotel Puchet [en la avenida doctor Fleming] y no podré girar a la izquierda porque la línea es continua», comenta el vecino que estima que, en ese punto, tendrá que «ir hasta la rotonda de arriba y volver a bajar a Sant Antoni».

Dificultades en la movilidad

En octubre del año pasado fueron varios los habitantes de este núcleo que hablaron de las molestias que les generaban los colapsos que se producían en la calle des Vedranell por el ancho que había ocupado la obra. Los vecinos comentaron que en esta vía además de los turismos pasa una línea de autobús y lamentaban que cuando éste pasaba ya no lo hacía «nadie más». Ahora, teniendo en cuenta la línea dibujada en el suelo, el vecino denunciante opina que hay «tres metros justos» para que pase el transporte público.

Además de esta preocupación, el vecino reitera que la obra de la promoción de pisos «no ha guardado ningún retranqueo», teniendo en cuenta los espacios que ha ocupado. El residente de la zona lamenta que la actual decisión del Ayuntamiento vaya a «perjudicar a todos los vecinos» y critica: «El equipo de gobierno es elegido por el pueblo cuando van a corresponder a mejorar el pueblo y no favorecer a empresas», que es lo que considera que está ocurriendo en este caso, en el que también apunta a «ingenieros y arquitectos que no son de Ibiza». El residente concluye: «Sólo esperamos que al menos tengan el detalle de conocer las necesidades de rodadura en el barrio y no impongan un aislamiento al pueblo».