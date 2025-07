Aprobada la cesión temporal de 8.000 metros para el cuartel de la Guardia Civil en Santa Eulària

El pleno de Santa Eulària ha aprobado esta mañana inicialmente la concesión temporal de 8.000 metros cuadrados en Santa Gertrudis a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (Giese) para la construcción de una casa-cuartel de la Guardia Civil. Juan Carlos Roselló, regidor de Interior, indicó que se ayuda así «a paliar la problemática de la vivienda» que afecta a los agentes, y deseó que se pueda ejecutar cuanto antes, algo que la oposición duda: «Plantean cinco años de cesión de esa parcela. Que tengan mucha suerte, pues entre que redactan el proyecto y empiezan a edificar, con suerte pasarán 10 años», chafó la fiesta a los populares el representante de Unidas Podemos, Álvaro de la Fuente. «Se les pasará el plazo de cinco años antes de un abrir y cerrar de ojos», añadió. La edil de Vox se sumó a esa idea al poner en duda que ese suelo cumpla los requisitos: «No entendemos el empeño en construir en esa zona cuando da problemas». Según el Consistorio, ante la imposibilidad legal de segregar esa parcela (pues la superficie mínima en suelo rústico común es de 15.000 metros cuadrados), como solución «se ha optado por constituir un derecho de superficie temporal».

El pleno dio el visto bueno a una modificación de créditos para adquirir un terreno junto al río «de alto valor paisajístico» que «permitirá abrir zonas de pícnic y descanso». Son 15.000 metros cuadrados de suelo rústico (donde no es posible construir) a 19 euros el metro cuadrado. El crédito también permite cuadrar las cuentas tras la aprobación, en el pleno, de la carrera profesional del personal laboral municipal.

El «complicado» urbanismo

Se aprobó además la suspensión del otorgamiento de licencias por la modificación puntual nº 21 de las Normas Subsidiarias. Se ha hecho, señala la edil de Territorio, Cristina Tur, «para mayor seguridad jurídica». «El derecho es complicado y el urbanismo lo es más», indicó ante las dudas de la oposición.

El complicado urbanismo acaparó buena parte de un pleno en el que, por fin, no hubo ninguna moción paracaídas, de esas que se lanzan desde las sedes centrales de Madrid y Palma. Así, se procedió a la aprobación definitiva de la recalificación como zona de equipamiento de dos parcelas colindantes de 3.000 metros de Puig d’en Valls. Se unifican en una sola para que se puedan construir allí viviendas a precio tasado (VPL), evitando retranqueos y optimizando su aprovechamiento. No modifica la calificación del suelo. Pasa a ser una zona de equipamiento sociocultural y deja de ser una parcela residencial extensiva como hasta ahora. En total, se construirán 94 viviendas. PSOE y UP criticaron que no se hicieran allí VPO, sino VPL, «un 30% más caras» y a las que sólo podrán acceder personas con rentas superiores a 27.000 euros: «Es un sistema igual de válido que las VPO, pero más rápido de ejecutar», les respondió Tur.

También se aprobó el avance de la modificación puntual de las Normas Subsidiarias que afectan al núcleo de es Figueral para «adaptar lo que hay a la realidad», según Tur. El PSOE, por boca de Alan Ripoll, mostró su «rechazo absoluto» al tratarse de «urbanismo a la carta». A su juicio esa modificación «está hecha a petición de una cadena hotelera y en detrimento de los vecinos de es Figueral». «Aquí no se hace nada a la carta», replicó la edil del PP, que explicó que tras la aprobación de este avance habrá «un proceso transparente y libre en el que todos pueden participar». En realidad, está casi todo por hacer.

Asimismo se traspasó al Govern el uso educativo de dos centros de primer ciclo de educación infantil (escoletes), una en Santa Eulària (111 plazas) y otra en Sant Carles (75 plazas). El municipio se responsabilizará del mantenimiento, vigilancia y conservación, mientras el Govern prestará esos servicios educativos.

Madrid, «patidifusa»

Fue aprobada, mediante una transaccional, la moción socialista para mejorar el servicio de recogida, acogida y adopción de animales, gestionado por Cepad Natura Park, y se impulsará un nuevo expediente de contratación. La edil socialista Marina Morales defendió en la moción una dura descripción del Cepad: sus instalaciones tienen «unas condiciones obsoletas», «hay deficiencias en su servicio», su web no es funcional ni actualiza regularmente su información, posee un elevado índice de mortalidad de felinos… Una «escabechina en tono acusatorio», calificó la edil de Medio Ambiente, Mónica Madrid: «Patidifusa me han dejado». «¿Por qué se ensañan con ese servicio, qué interés hay detrás», preguntó a PSOE y UP, para desmontar después las acusaciones. Por ejemplo, que si algunos animales no salen en la web es porque no se pueden adoptar por motivos administrativos o judiciales. Ocurrió entonces algo increíble: Morales admitió que, aunque sabía que algunas de esas acusaciones eran infundadas tras haber visitado, en compañía de Madrid, las instalaciones, las formuló en el pleno al exponer la moción, por ejemplo la critica a la alta mortalidad de felinos: «La empresa nos dijo [en esa visita] que va a por gatos en estado crítico y que por eso hay esa elevada tasa», admitió la socialista.