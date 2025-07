Ressonadors celebrará las Festes de la Terra de Ibiza con canciones que hace tiempo que no han sonado en directo

Corría el año 2009 cuando una entusiasmada selección de más de 80 artistas ibicencos interpretó por primera vez las canciones tradicionales de las Pitiusas con sonidos del siglo XXI en el escenario de Reina Sofía de Ibiza. Todos ellos lo hacian bajo el nombre del grupo Ressonadors, fundado por Joan Barbé y Omar Gisbert, que se ha consolidado a día de hoy como un nuevo sello distintivo de la cultura ibicenca.

Símbolo de ello fue el concierto que el grupo organizó con motivo de su 15 aniversario en el mismo escenario que fue testigo de las emociones que revolvía la banda con sus bases de rock/pop. Aquello ocurrió en 2023 y fue la última vez que el grupo tocó en Reina Sofia, rodeado de las murallas de la Catedral, a donde ahora se sabe que vuelven el próximo 5 de agosto en el marco de las Festes de la Terra de Ibiza: "Para nosotros ya es un clásico tocar en el Reina Sofía. Le tenemos mucho cariño a este lugar porque es donde hicimos el primer concierto de nuestra trayectoria con Ressonadors y también es un día especial para nosotros porque es el día de Santa María, el día grande de la isla", explica Barbé.

Sorpresas para el público

De hecho, el músico ibicenco explica que si por Ressonadors fuera estarían cada dos por tres sobre este escenario, pero el no hacerlo forma parte de mantener el deseo del público por seguirles escuchando. Para intensificar ese interés, Barbé indica, además, que en este próximo concierto "como mínimo hay cuatro o cinco canciones" que no tocaron en su última actuación, que fue el pasado mes de abril en Sant Jordi: "Vamos a renovar el repertorio, de tal manera que si el cinco de agosto viene alguien que estuvo en Sant Jordi verá un inicio de concierto diferente, un final de concierto diferente y cuatro o cinco canciones diferentes, de las que hay temas que hace años que no tocamos en directo", avanza.

A este repertorio se suman las canciones del grupo que se han vuelto tradición dentro de la propia tradición que supone Ressonadors: "Las que todo el mundo sabe que se tocarán", define Barbé, sobre los temas que el público más espera, como ocurre de costumbre con una de ellas, la conocida 'Jo tenc una enamorada', que la audiencia vocea habitualmente al unísono hasta poner los pelos de punta.

El futuro de 'Bona nit, blanca Roseta'

Otra pista que da el músico es que, a pesar de que en su último concierto, que a la vez fue el primero que se hacía tras el fallecimiento del gran Tito Zornoza, dijo que se planteó que aquella fuera la última vez que el grupo tocase la canción que él cantaba, 'Bona nit, blanca Roseta', ahora ha cambiado de decisión: "Yo tenía una relación con Tito más allá de Ressonadors. Él ya había tocado con mi padre y me conocía desde que era pequeño, entonces pensé que el mejor homenaje para Tito sería seguir tocando esta canción, porque es una manera de recordarlo como persona y como parte de la historia de la música ibicenca", indica Barbé.

A esto se suma que en abril surgió la oportunidad de que otro colaborador del grupo pusiera voz a esta otra mítica canción. Jordi Cardona, que ya canta con Ressonadors un trozo del tema 'Trec, trec, trec', también conocía a Tito desde que era pequeño porque su padre también tocaba con él, cuenta Barbé, antes de valorar esta "conexión" que les hizo pensar en que si les viera a ambos tocando su canción "le haría mucha más ilusión" que el hecho de que no la tocasen "nunca más" tras su falta. Por esta razón, el músico explica que cada vez que la canción suene será "una bonita manera de recordarlo", teniendo en cuenta que también se trata de uno de los temas "más bonitos" del repertorio del grupo y de las tradicionales ibicencas.

En su próximo concierto, Barbé señala que, según el total de canciones que se toquen, aparecerán, como habitualmente, entre 14 y 17 de los colaboradores que cantan con Ressonadors, aunque no ofrece más detalles. Según Barbé, ésta es una de las "gracias" del grupo: "La gente viene pero no sabe quién va a cantar ese día".

Tras estos avances, todo lo demás queda en manos del directo. El próximo martes no faltarán los instrumentos básicos que forman el grupo: la batería, el bajo y las guitarras eléctricas, a las que después, según cada canción, se sumará un piano, un saxo o los tambores y trompetas, enumera el músico ibicenco. También siguiendo los hábitos de la agrupación, en el inicio del concierto no faltará el pequeño tributo a la tradición para el que el grupo cuenta a veces con un sonador, una colla, o varios sonadors en función del lugar en el que tocan.

Sin restarle importancia al escenario que para ellos ya es casa, Barbé indica que lo que le "motiva especialmente" sobre el concierto de la próxima semana es la época del año en la que se lleva a cabo, muy diferente a la que acogió su primer debut en 2009, cuando una ligera lluvia también se sumó al recital folclórico. Ahora Barbé aprecia que se lleve a cabo en plena temporada estival: "Es como que Ibiza y verano te llevan a otro tipo de ambiente y de música ¿no? Y creo que para nosotros, y cuando digo nosotros no hablo de Ressonadors sino de nosotros los ibicencos, ya es como un poco reivindicativo decir que estamos en agosto y estamos en Ibiza y preguntamos: ¿Sabes qué ambiente y qué música tendrás? Pues esta, que es la nuestra y es la tradicional, la popular [...] Y somos gente que estamos aquí todo el año trabajando humildemente para intentar que nuestra música ibicenca llegue a cuanta más gente mejor".