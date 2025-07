El PSOE denuncia un déficit de 500 plazas para mayores en residencias en Ibiza

El secretario general de la Federación Socialista de Ibiza, Vicent Roselló, ha comparecido este miércoles ante la finca de Vila Otília, en Sant Josep, para presentar una moción que el PSOE llevará tanto al próximo pleno del Consell Insular como al Ayuntamiento de Sant Josep, con el objetivo de "garantizar una atención pública y digna a las personas mayores y dependientes de la isla". La moción también pone el foco en la cesión de terrenos como el de Vila Otília, heredado para la construcción de una residencia que aún no se ha materializado.

Acompañado por Omar Lamin, diputado del PSIB-PSOE en el Parlament de les Illes Balears, Carmen Boned, secretaría de Derechos Sociales de la Federación Socialista de Ibiza, y Pilar Ribas, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sant Josep, Roselló ha denunciado la "injustificable dejadez" del Consell en la gestión de las residencias, y ha reclamado un plan insular de infraestructuras sociales y nuevas plazas públicas.

Según el dirigente socialista, la situación actual es de "colapso", con "una lista de espera insostenible". También añade: "Necesitamos más de 1.000 plazas públicas y sólo tenemos disponibles menos de la mitad. Por tanto, el déficit sería ahora mismo de más de 500 plazas. Tenemos a 200 personas esperando una plaza de residencia pública".

"En la legislatura anterior, Vicent Marí no quiso dar ni un paso adelante. En ésta, ni siquiera disimulan: todo está abandonado. Da la espalda a nuestros mayores", ha declarado Roselló. "Es un presidente que no ejerce las competencias que le corresponden".

Además, Roselló ha señalado que "Ibiza es el único del Consell insular que no asume la gestión directa de sus residencias públicas: Can Blai, Sa Serra y Can Raspalls. A diferencia de Mallorca y Menorca, Vicent Marí no quiere asumir sus competencias".

Los asistentes en la presentación de la moción. / PSOE

Ante esta situación, el PSOE exige al Govern Balear "la financiación suficiente e inmediata, crear un Plan Insular de Infraestructuras Sociales y que asuman ya la gestión directa de las residencias públicas". "Este plan debería permitir llegar a la ratio mínima de cinco plazas por cada cien personas mayores de 65 años, tal y como recomienda la OMS, e incluir una planificación territorial de nuevas plazas residenciales y centros de día". También propone que este plan autonómico incluya "las plazas residenciales, centros de día, con previsiones anuales, mapeo territorial, asignación presupuestaria y calendario de ejecución, con participación de los ayuntamientos y entidades sociales”.

También ha adelantado que los socialistas apuestan por "construir nuevas residencias públicas con la participación de los ayuntamientos y la cesión de terrenos", y ha destacado que "la nueva residencia en Sant Josep debe ser una prioridad". En este sentido, ha remarcado el valor del lugar donde se ha celebrado la rueda de prensa: "Estos terrenos que tenemos aquí, la finca de Vila Otília, una parcela de 70.000 metros cuadrados que sus propietarios cedieron al Ayuntamiento en herencia para construir allí una residencia de mayores en Sant Josep. Una oportunidad real y generosa que no se puede dejar pasar".

300 personas esperando ayuda a domicilio

Roselló ha advertido que "nuestros mayores y personas dependientes no pueden esperar más. Vicent Marí tiene las competencias, los recursos y ahora también la propuesta sobre la mesa. Si no actúa, será responsable directo de continuar con un sistema colapsado e indigno. Desde el PSOE de Ibiza, estamos preparados para liderar este cambio. Y exigimos que se ponga a las personas mayores en el centro de las políticas públicas".

Por su parte, el diputado del PSIB-PSOE en el Parlament balear, Omar Lamin, ha querido poner el acento en la situación del sistema de dependencia en la isla. "Desde que gobierna Marga Prohens, 6 de cada 10 personas son valoradas fuera del plazo legal establecido por la Ley de Dependencia. Este colapso, que afecta a toda Baleares, en Ibiza es aún más grave, porque se suman años de dejadez, falta de planificación y boicot institucional por parte del PP".

"A finales de 2024, había 353 personas con derecho a prestaciones de dependencia sin recibir el servicio, y unas 300 personas más esperando ayuda a domicilio. Las listas para acceder a centros de día o a una residencia también han aumentado, con esperas de medias que superan los 170 y 200 días, respectivamente", ha detallado Lamin.

Además, Lamin ha denunciado que "mientras las listas de espera se alargan, las familias se ven forzadas a pagar hasta 4.000 euros al mes por una plaza en una residencia privada". Y ha añadido: "Estas cifras no han dejado de crecer en los últimos dos años. Mientras tanto, ni el Govern de Prohens ni el Consell de Vicent Marí han hecho nada para revertir la situación. No ha habido inversiones, ni nuevos servicios, ni una sola plaza creada. El balance es claro: más espera, más precariedad, más desatención". "No garantiza el derecho de las personas mayores a envejecer en su casa con dignidad".

Finalmente, ha recordado que "el fracaso de la gestión del PP y de Vicent Marí no es nuevo. Y ahora, con todo el poder en sus manos, ni siquiera han sido capaces de revertir aquella anomalía: hoy, la gestión de las residencias públicas en Ibiza aún la lleva el Govern, cuando debería hacerlo el Consell, como ocurre en todas las demás islas".

"El Govern de Prohens ha destruido en dos años lo que costó ocho construir. Un sistema de derechos, de servicios y de atención a las personas, ahora convertido en un laberinto de retrasos, saturación y desesperanza", ha afirmado Lamin, que ha cerrado su intervención asegurando que "ante este abandono institucional, desde el Partido Socialista continuaremos denunciando esta situación y defendiendo el derecho de todas las personas a ser atendidas con dignidad, sin esperas ni barreras. Los derechos no pueden esperar".