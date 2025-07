El yate Wellesley está en Ibiza: lujo por 250.000 euros a la semana y golf ecológico con pelotas comestibles para peces

The Wellesley, el lujoso yate que aparece bajo el nombre The Wellington en la serie Below Deck Mediterranean surca estos días las aguas de Ibiza. Propiedad de Khalid Affara, empresario británico de origen árabe y dueño de los hoteles Wellesley, se comercializa como parte de su negocio hotelero.

La embarcación, que tiene 56 metros de eslora, fue decorada siguiendo el estilo del hotel The Wellesley de Knightsbridge, en Londres. Fue Affara precisamente quien buscó replicar la misma elegancia art déco en alta mar. Y es que, entre otras estancias, destaca uno de sus salones por su característico estilo de club de caballeros, con una selección premium de whiskies y coñac.

Tiene capacidad para 12 huéspedes en un total de seis camarotes de lujo y cuenta con una tripulación de otra docena de personas, incluido un masajista a bordo. Su precio ronda los 16 millones de euros.

Tiene uno de los mayores espacios abiertos de cubierta en un yate de su tamaño, además de un jacuzzi, cine al aire libre y gimnasio. Y como nota diferente: este yate permite jugar al golf desde la cubierta; eso sí, utilizando pelotas biodegradables que se disuelven en el agua, alimentando de esta manera a los peces.

En cuanto a las tarifas de alquiler, en temporada baja el precio oscila desde los 230.000 euros por semana, mientras que en temporada alta sube hasta los 250.000 euros semanales, gastos aparte.