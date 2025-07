SOS de las familias de desaparecidos

"Espero que busquen a nuestros desaparecidos y nos informen sobre su situación, ya estén vivos o muertos. Nos gustaría saber la verdad sobre su paradero desconocido. Gracias", ruega con comprensible angustia la señora Habashi, que lleva dos meses sin noticias de su marido y del hermano de este.

La mujer contactó con Diario de Ibiza el viernes por la tarde, tras mandar un mensaje similar en TikTok el día previo, para brindar información respecto a dos personas argelinas desaparecidas; su marido, Khair El-Din Habashi, de 29 años, con el que tiene tres hijos, y el hermano de este, Abdelmoumen Habashi, de 17 años. De la misma forma, Labacci Mohammed escribió el viernes a las 16.14 horas en Tik Tok para aportar información respecto a su hermano menor, Labacci Oussama Youcef, de 25 años.

Los tres desaparecidos partieron de la población argelina de Tipasa el 27 de mayo de 2025, a bordo de una patera de 5,30 metros de eslora, de color blanco por fuera y gris claro por dentro con un motor Yamaha de 75 CV, con destino a España (Ibiza). La embarcación transportaba a 18 personas, entre ellas tres menores. Para este viaje, los hermanos Habashi pagaron 85 millones de dinares cada uno (aproximadamente 563 euros).

La mujer que lanzó la alerta no ha recibido información de sus familiares desde que salieron de casa para embarcar en la patera, el 27 de mayo, y tampoco ha conseguido contactar con ellos, ya que "no hay correo electrónico disponible", afirma. "Estoy muy preocupada por mi esposo. Si recibe alguna información, por favor, hágamelo saber", añade. De la misma forma, el hermano de Labacci Oussama Youcef lleva dos meses sin ninguna noticia, pese a que su hermana, Labacci Assma, presentó una prueba de ADN del desaparecido en la comisaría de Mossos d’Esquadra en Gavà, Barcelona, para agilizar un posible proceso de identificación. "Han pasado dos meses y sigo sin tener noticias suyas. Me gustaría saber si puede ayudarme a obtener información o noticias sobre su situación, si está vivo, en prisión o en un hospital... Muchas gracias", dice en un WhatsApp que mandó el viernes a las 10 horas, corroborando la preocupación y la desesperación de la señora Habashi.

Más datos sobre los desaparecidos

Khair El-Din Habashi, nacido en 1996, es alto y de piel oscura. El día de su partida llevaba un smartphone Redmi Note 8, con funda marrón. Vestía ropa deportiva gris, una gorra Gucci marrón, un abrigo blanco y negro y una camisa azul y blanca. Su hermano, Abdelmoumen Habashi, nacido en 2007, es alto y de piel blanca. El 27 de mayo llevaba gafas de miopía y un bolso Gucci. Tiene un móvil Samsung con funda violeta. Por su parte, Labacci Oussama Youcef luce un tatuaje de tela de araña en el codo derecho, indica su hermano mayor.

Todas las familias de las 18 personas embarcadas están en contacto, lo que ha permitido reunir fotos de los desaparecidos, pero "ninguna ha recibido noticias de su ser querido", explica Labacci Mohammed.