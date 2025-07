Nueve semanas sin rastro de los 18 migrantes que viajaban en una patera

Las familias de los 18 pasajeros de la patera que salió el 27 de mayo de Tipasa (Argelia) rumbo a Ibiza, y de la que no se tiene noticias, alertaron el 1 de julio a Caminando Fronteras, el colectivo de defensa de los derechos de las personas de comunidades migrantes: "Esto es mucho tiempo en el mar", reconoce Helena Maleno Garzón, fundadora y directora general de la ONG. La alerta en seguida fue trasladada a las autoridades españolas y argelinas. Las búsquedas, tanto en territorio español como en territorio argelino han sido en vano, con lo que "esta patera se considera desaparecida", confirma Maleno.

Lamentablemente, este no es un caso aislado, pues en los cinco primeros meses de 2025 han desaparecido 16 pateras con 328 víctimas en la ruta argelina con Balears, casi dos veces más desaparecidos que en el primer semestre de 2024. Maleno subraya que las batidas marítimas tras la desaparición de una patera no son nada exhaustivas: "Cuando hay una embarcación desaparecida el proceso de búsqueda se para muy rápido. No se trata igual la búsqueda de personas desaparecidas en pateras que la de personas que viajan en yates. Esa es una desgraciada realidad que tenemos en el Estado español".

Por lo tanto, las familias siguen sin ninguna noticia: "Desgraciadamente, incluso cuando hay un naufragio no se hacen búsquedas de cadáveres posteriormente", lamenta Maleno. Sin embargo, el colectivo y las autoridades siguen recogiendo pruebas de ADN de los desaparecidos en el caso de que se pueda identificar su cadáver, ya que recientemente "se han hallado muchos cuerpos en las cercanías de Balears".

Khair El-Din Habashi, uno de los desaparecidos. / Fotos cedidas por las familias de los desaparecidos

Mientras tanto, mediante su teléfono de atención a las familias de personas desaparecidas, el psicólogo de Caminando Fronteras proporciona un acompañamiento individualizado para cada una. "Las familias están en Argelia, todo se hace por teléfono, y cada caso es completamente diferente", precisa Maleno. El psicólogo trabaja con las familias para finalizar el proceso de denuncias. "Hay familias con las que terminamos el proceso ahí y otras con las que continuamos trabajando", añade.

Esta asistencia busca solventar sus dudas respecto a temas de desaparición y explicarles el protocolo adecuado en semejantes situaciones. Algunas preguntas son recurrentes: "Ellos tenían la angustia de que sus familiares lleguen y no llamen, o que estén encarcelados y no puedan contactar con ellos", explica Maleno. De hecho, muchos familiares argelinos piensan que los inmigrantes clandestinos son detenidos en cuanto llegan al territorio español, y por eso tardan más en poner una denuncia en comisaría. Sin embargo, la denuncia es una pauta imprescindible para poner en marcha el proceso de búsqueda y cuanto antes, mejor.

Maleno está en contacto con tres familias que buscan a dos chicos de 23 años y uno de 26. "Por culpa de la persecución y de la estigmatización que sufren los migrantes, las familias no saben que sus parientes tienen derecho a ser buscados y que también hay un derecho a proteger las vidas", concluye.