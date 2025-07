Los españoles son la primera nacionalidad entre las personas atendidas por Cáritas Ibiza

El 24,5% de las personas que atendió Cáritas Ibiza durante el año 2024 era de nacionalidad española, con lo que se convirtió en la primera nacionalidad entre las personas atendidas por esta organización humanitaria católica. Un hecho inédito en los últimos años ya que tanto el coordinador de Cáritas Ibiza, Gustavo Gómez, como su director, Joan Torres Marí, han admitido que desde que iniciaron su vinculación con Cáritas, nunca se había producido esta situación.

El año pasado, Cáritas Ibiza atendió a 2.716 personas -un 8% menos que en el año 2023- de 2.089 hogares y 68 nacionalidades distintas. Según las estadísticas que esta organización ha facilitado, el 51% de los beneficiarios fueron personas procedentes de Latinoamérica y de los países caribeños; colombianos y paraguayos son las nacionalidades más comunes. Del resto de usuarios, y además del 24,5% de españoles, un 14% son usuarios procedentes del Magreb y Medio Oriente, un 4% del África negra, un 4% apátridas, un 1% asiáticos, un 0,5% europeos no españoles, un 0,1% norteamericanos, más otro 4%, personas de las que se desconoce la nacionalidad.

Retrato de la pobreza

Respecto a las explicaciones del aumento de personas con nacionalidad española atendidas, el coordinador de Cáritas Ibiza, Gustavo Gómez, ha admitido que desde la organización le han "estado dando vueltas a los motivos”, y que han alcanzado algunas conclusiones: “Por un lado, son gente de la península que viene a Ibiza a trabajar y que cuando se encuentran con que el problema de la exclusión residencial es mucho más grave de lo que se pensaban y ven lo difícil que es encontrar aquí vivienda, tienen que venir a Cáritas”. Comenta también que hay una mayoría de españoles en las personas que participan en los programas de empleo y formación laboral. Y, en tercer lugar, están aquellos residentes en la isla que tienen vínculos aquí pero que “han agotado sus redes familiares”.

En la interpretación de los datos de la memoria social de Cáritas del año 2024, Gómez ha comentado que hay muchos factores que sirven para contextualizar cada dato. Así, pese a que el número total de usuarios ha disminuido un 8%, eso no significa que haya descendido la pobreza en la isla. El coordinador de la organización católica apunta a otros dos datos que ayudan a completar el retrato: el 44% de los usuarios de Cáritas en 2024 eran nuevos, es decir, que acudieron este año por primera vez, y también que otros muchos de los usuarios de años anteriores han abandonado la isla.

“Hay un carácter estructural en la pobreza de la isla. La pobreza es una realidad. Observamos también una transmisión generacional de la pobreza, de personas que vinieron en su día a Cáritas y hoy estamos atendiendo a sus hijos”, ha comentado Gómez.

La vivienda de nuevo

El otro dato que considera más relevante es el hecho de que la pobreza no esté vinculada estrictamente con la pobreza monetaria. “Los ingresos medios que tenemos en esta isla están por encima de la media nacional. Con los datos estadísticos, podemos decir que no hay pobreza monetaria en la isla. Pero eso no siempre va vinculado al tema de la exclusión social”, ha comentado Gómez, quien ha señalado que el factor que todo lo distorsiona es, como ya habrá adivinado el lector, “los costes de la vivienda”.

En la presentación de la memoria social, el obispo de Ibiza y Formentera, Vicent Ribas Prats, ha señalado que estos datos “para algunos son algo incómodo, pero esto nos recuerda que entre nosotros hay pobreza. Hay personas que lo están pasando muy mal”.

Pese a que el problema de la vivienda y la pobreza que ella genera parece haberse enquistado y ser irresoluble, el obispo se ha mostrado optimista respecto a la existencia de un cambio en la sensibilidad social de la isla: “Creo que hay una nueva conciencia por parte de muchos empresarios locales”.

“El año pasado yo decía que no puede ser que en un restaurante esté cobrando una factura de mil euros a unos clientes en una mesa, y que el camarero que te ha servido y te ha pasado esta factura esté viviendo en condiciones infrahumanas. Yo pedí a los empresarios que se preocupen de saber dónde están viviendo sus trabajadores -ha recordado el obispo-. Y creo que empieza a haber una conciencia de que no podemos olvidarnos de esa gente que está trabajando porque la necesitamos, y saber cómo vive y cuáles son sus necesidades”.