Completar plantillas se complica en hoteles de alta categoría de Ibiza

Tener plantillas completas y estables no es fácil. No es una problemática exclusiva del sector hotelero, pero representa un reto especialmente para los hoteles de alta categoría: en estos hace falta más personal por cliente y alta formación. «La captación de talento continúa siendo uno de los grandes retos del sector, especialmente en los hoteles de más categoría, donde se requieren perfiles muy concretos y con un alto nivel de cualificación», señala la ibicenca Alicia Reina, presidenta en Balears de la Asociación Española de Directores de Hotel (AEDH). Hay varios elementos que lo complican: «La estacionalidad, la elevada demanda de profesionales cualificados y, sobre todo, la falta de vivienda asequible».

La parte más compleja es, precisamente, en los puestos intermedios y altos, según Reina: «Este año, en comparación con el anterior, completar plantillas ha sido algo menos complicado, especialmente en los puestos base. No obstante, continuamos encontrando grandes dificultades para cubrir mandos intermedios y puestos de responsabilidad, donde se exige mayor experiencia y cualificación».

Dificultad generalizada

Guadalupe López, secretaria general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT en las Pitiusas, sostiene que esta dificultad afecta a prácticamente todo el sector: «Ya sean de cinco, cuatro o tres estrellas, las plantillas no están completas en la mayoría de sitios. Diría que el 90% no las tiene completas, falta gente tanto en restauración como en hoteles». Y el motivo es, por un lado, esta mayor necesidad de mano de obra que hay en un hotel caro, confirma López, pero también, por el otro, «el encarecimiento de la isla»: «A muchos ya no les compensa venir a trabajar».

Ana López, secretaria de Acción Sindical de CCOO en las Pitiusas, hace hincapié en que la subida de categoría de un hotel debe ir acompañada de formación para sus empleados: «Los hoteles han subido de categoría, pero creemos que no se da el servicio del cinco estrellas. No han invertido suficiente en formación, no han reconvertido a las plantillas antiguas con una buena formación y se podrían aprovechar los inviernos e incluso alargar las temporadas de la gente para formar». En este sentido, pide fomentar las FP para «personal de base». Guadalupe López de UGT señala que sería positivo ampliar el abanico de FP.

Enrique Lorenzo, secretario general de USO en Ibiza y Formentera, defiende que es clave mejorar las condiciones: «Nunca hemos pensado que falten trabajadores, sino que las condiciones económicas y laborales deben mejorar. El mercado de trabajo se regula con la oferta y la demanda». Además, apunta a «una entrada excesiva de turistas» que provoca «que se necesite traer a trabajadores de fuera», lo que se junta con la problemática de la vivienda que ya sufren, de partida, los residentes. «Pero claro, la vivienda es cara porque los salarios no están adecuados a la oferta y la demanda, y en ese triángulo es en el que estamos». El representante de USO sostiene que la gran dimensión de la industria turística en Ibiza también es lo que provoca falta de personal: «Faltan trabajadores porque hay un exceso de turistas».

Esta situación, concluye Lorenzo, tiene «una relación directa con una falta de calidad en el servicio, tanto en la restauración como en otros ámbitos»: «Y si estamos hablando de hoteles de cierta categoría, al final o se produce una sobrecarga de trabajo excesiva o se da una mala calidad del servicio; y hay que sumarle la carestía de la vida. Es un cúmulo de factores». Con todo, apuesta por echar el freno: «Cuando uno habla de decrecimiento, parece que se perjudicará a la economía, pero ¿a la de quién? ¿La local? ¿La de los residentes? ¿O la de las multinacionales y los fondos de inversión?».

«No favorece, por mucho que ya se estuviera haciendo, el nuevo punto del convenio que permite trabajar seis días a la semana. Creo que un servicio cinco estrellas significa, también, trabajadores descansando y ganando dinero», agrega López de CCOO.

Crisis de acceso a la vivienda

Alicia Reina expresa que «no se puede hablar de excelencia turística sin hablar de formación, profesionalización y estabilidad», y que «más allá de cubrir vacantes, el reto está en atraer, formar y fidelizar talento»: «Si queremos consolidar un modelo turístico de calidad, debemos asumir que invertir en formación continua y en equipos humanos es invertir en el futuro del destino».

Por otra parte, resalta que hay «un reto estructural» como «la crisis de acceso a la vivienda en Ibiza, que no solo afecta a los trabajadores temporales, sino también a los residentes y a quienes quieren desarrollar aquí su proyecto de vida»: «Sin una solución a medio y largo plazo, será muy difícil fidelizar talento y garantizar la continuidad de un modelo turístico sostenible y de calidad». Así, apuesta por «reforzar la colaboración público-privada para mejorar la formación, dignificar el empleo, abordar con valentía el problema habitacional y hacer de Ibiza un destino atractivo también para quienes lo hacen posible cada día», en referencia a los «equipos» de trabajadores.