Las cifras de la pobreza en Ibiza: 30.000 menús en el comedor social y 80 toneladas de alimentos

Cáritas Ibiza atendió el año pasado a 231 personas en el programa de centro de día y comedor social para personas sin hogar, y sirvió más de 30.000 menús por un valor cercano a los 200.000 euros.

Además, la ONG de la Iglesia católica atendió en 2024 a otras 1.323 personas en el programa de Acogida, en el que se entregaron más de 33.000 euros en ayudas directas; repartió más de 80.000 kilos de alimentos en 6.800 entregas, valorados en casi 300.000 euros; y distribuyó 900 tarjetas de compra directa en supermercados. Unos datos recogidos en la memoria social de Cáritas Ibiza y que, según el coordinador de esta organización católica, Gustavo Gómez, "se mantienen, más o menos, en las cifras del año pasado".

Sin embargo, el reparto directo de alimentos este año se ha complicado, al traspasar esta competencia del Gobierno central al balear, un traspaso que acarreaba cambios en las condiciones para entregar alimentos. "Hasta ahora, la ayuda se nos entregaba a nosotros y a la Cruz Roja y la vehiculábamos. Pero ahora la ayuda se vehicula a través de los servicios sociales de los ayuntamientos y nosotros lo que debemos hacer es repartir las tarjetas de ayuda para la compra de alimentos, con lo que han cambiado nuestras necesidades", explica el director de Cáritas Ibiza, Joan Torres Marí.

Una forma de trabajar con la que no se encuentran a gusto, ya que como ha admitido Gustavo Gómez: "No queremos ser simplemente una entidad que da tarjetas y punto si no hay un acompañamiento detrás. Es uno de los elementos que chocan con nuestra manera de trabajar".

El Govern balear, por su parte, ya señaló que su apuesta era por un sistema mixto en la que convivan la tarjeta monedero y el reparto de alimentos. En cualquier caso, Cáritas sigue repartiendo alimentos, aunque respecto al año pasado, ahora reparte más tarjetas monedero: "Gracias a las aportaciones del Consell, particulares y empresas, se pueden seguir ofreciendo las bolsas de alimentos", indica Torres Marí.

Centro de acogida y un bebé

En la presentación de la memoria de 2024, el director de Cáritas Ibiza ha destacado la puesta en marcha del Centro de Acogida Nazaret, un espacio que fue rehabilitado y adecuado gracias a la colaboración con la empresa Vibra Hoteles. Su entrada en funcionamiento coincidió con la llegada de un grupo de personas desalojadas del campamento de Can Rova 1: "Es un lugar para acoger a las personas más vulnerables, mujeres embarazadas y niños acompañados de sus madres. A los diez días de haber abierto las puertas, una de estas mujeres que hasta su acogimiento había estado durmiendo en un coche, dio a luz a un precioso niño que ahora es el orgullo de toda la familia de Cáritas".

Actualmente, en el Centro de Acogida hay madres y menores procedentes de Can Rova 2, en concreto, cuatro madres, tres bebés y un niño de cinco años. Pese a que en principio se dijo que se les acogería durante un periodo de tiempo de un mes, el coordinador de Cáritas Ibiza ha explicado que esta fecha es flexible.

"Por supuesto que si al final de este mes no han encontrado nada no las echaremos a la calle", adelanta Gómez, quien recuerda que todos estos procesos son muy complejos: "Los trabajadores sociales están haciendo un buen trabajo. Es importante que sean conscientes de la realidad de la isla, ver qué posibilidades económicas o de redes sociales tienen aquí, y luego acompañarles en las decisiones que tomen".

Otro de los aspectos de la memoria social 2024 que se ha destacado en la rueda de prensa de Cáritas Ibiza ha sido el regreso del Centro Socio-educativo Betania al barrio de Cas Serres, después de su traslado provisional a la parroquia de Santa Cruz, obligados por unas obras en el interior del centro. "Era urgente que el centro y sus trabajadores sociales regresaran a su sitio, que es el barrio donde siempre han estado trabajando", apunta Joan Torres Marí.

Otra obra que se inició en 2024 fue la construcción de la nueva sede de Cáritas, que se ubicará en la finca de Can Pep Xicu. También se ha destacado que 459 personas se han beneficiado de los itinerarios de formación y fomento del empleo, y que se han logrado firmar más de 80 contratos laborales; se han recogido 312 toneladas de ropa a través de la empresa de inserción Reciclajes de Textiles Solidarios; se han atendido a 623 personas en sus necesidades básicas a través de las sedes de Cáritas parroquiales, y se ha iniciado un proyecto de colaboración con Cáritas en Rabat (Marruecos) a través del Fons Pitiús de Cooperació.