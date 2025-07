Menos turismo familiar en Ibiza por los precios: «Viene menos días o cambia de destino»

«Nos ha salido el tiro un poco por la culata». Muchos vieron en la subida de precios de Ibiza como destino turístico una oportunidad para deshacerse de un turismo de borrachera, de excesos, y que aportaba muy poco a la isla. Sin embargo, esto ha tenido otro efecto, a ojos de Miquel Tur, presidente de Pimeef Restauración: ha ahuyentado al turismo familiar, que solía venir una o dos semanas, por lo que tenía tiempo para gastar en los negocios locales, y repetía al año siguiente. Esto lo notan en sectores como el alquiler de coches y motos o la restauración.

«El turismo familiar es muy democrático en la forma de gastar, reparte mucho, sobre todo en los negocios más pequeños», añade Tur, a quien sus compañeros de gremio le trasladan también la pérdida de ciertos clientes que ahora «o vienen menos días» o directamente «cambian de destino». «Algo que me comentan muchos socios de la asociación es que este turista familiar ve prohibitivo venir a Ibiza debido a los precios, y no hablo solo del sector hotelero, sino en general».

Turismo de borrachera

Con todo, concluye que por el camino se ha descuidado a un cliente muy importante: «Pensamos que el filtro del precio conseguiría que dejase de venir a Ibiza un turista de bajo valor añadido, este turismo de borrachera que ha venido muchas veces, especialmente a las zonas de Sant Antoni y Platja d’en Bossa, y que entonces quizás vendría otro tipo de cliente, pero creo que por el camino no hemos pensado lo suficiente en la clase media, en el turismo familiar».

Así, se suma a lo expresado recientemente por la delegación pitiusa de la Agrupación empresarial de alquiler de vehículos con y sin conductor de Balears (Aevab). Una patronal que, de modo similar, también certifica que el turismo familiar ha perdido peso y que, por ello, la reserva más habitual de alquiler de un coche en muchos rent a car locales de Ibiza es «de unos dos o tres días». Un turista que tiene poco tiempo en la isla y que por lo tanto no se la recorre, sino que va a tiro fijo: ya tiene muy definido, de antemano, en qué y dónde se gastará el dinero, apunta Tur de la Pimeef.

«Lo que explica el sector de los rent a car va un poco en consonancia con lo que nos está ocurriendo a la restauración tradicional de Ibiza, la de toda la vida». Tur añade que no es un fenómeno de este año, sino que ya comenzó a notarse en 2023 y se convirtió en algo mucho más evidente en 2024: «Llega menos turismo familiar y viene otro tipo de visitante, para dos o tres días, y que ya sabe los sitios a los que va a ir. El año pasado ya lo noté perfectamente y este año es algo que está totalmente consolidado (...) El turista familiar más o menos conocía la isla, se iba moviendo y el gasto se repartía mucho. Pero pienso que alguien que viene dos días llega con unas intenciones muy claras: ir a tal fiesta, a ese beach club o a cierto lugar que conoce».

Julio no cumple expectativas

Joan Roig, presidente en Ibiza de la Federación Empresarial de Restauración de Balears (Ferib), explica que hay quejas por el ritmo de actividad en este mes de julio, que no ha sido el esperado. «Hace poco un director de banco me dijo que para pequeños empresarios del sector de restaurantes, cafeterías y demás, este julio es más flojo que el mismo mes del año pasado», cuenta. «Parece ser que los meses de mayo y junio fueron buenos y en julio sí que se ha notado un descenso», añade Roig.

Sobre la menor duración de los viajes, un fenómeno que confirman varios sectores relacionados con la industria turística en Ibiza (aunque no ocurre solo en la isla), Roig coincide en que también se observó el año pasado. «En 2024 me llegó que la media de estancia en una cadena hotelera implantada en Ibiza era de tres días y medio». También apunta al precio de los billetes de avión. Varios factores que, sumados, alcanzan una cifra de gasto que pueden hacer que una familia ya no venga una semana o diez días. «El fin de semana se llena».

Al margen de estas consideraciones, añade: «Ibiza tiene la fama de ser muy cara, pero cuando he viajado por Europa, por Francia o Italia, he visto que los precios también son elevadísimos». Además, afirma que «el restaurante de siempre, el restaurante de aquí, el mediano, el pequeño, mantiene bastante bien la relación entre calidad y precio»: «Luego hay otros que tienen otra forma de hacer su negocio».

Precios y costes

Además, señala que esta temporada los precios en el sector de la restauración de Ibiza «se han estabilizado un poco porque ya eran altos», pero añade que «no queda más remedio»: «Pensemos que los costes en Ibiza suben más que en otro lugar, y ya no digamos de Formentera».

¿Cómo definir, entonces, esta temporada? «Diría que regular. No será una gran temporada», resume Tur. La responsable de un negocio local de rent a car cree que en general «la temporada está resultando rara para todos los sectores», y también observa cambios de tendencia: «Antes empezábamos en mayo, mientras que julio y agosto eran fechas de temporada alta. Ahora empezamos antes. En abril y mayo se ha trabajado bien y después junio, julio y agosto ya no es lo que era. Las estancias suelen ser más cortas y los precios bajan, comparado con los últimos años. El año pasado trabajamos más de nuevo en septiembre y octubre». Parece, por tanto, que «las puntas de la temporada crecen», pero no cree que «nadie agote su flota en julio y agosto».

«Sobre los motivos, supongo que los precios de temporada en general todavía son caros para el turista medio o para familias que antes sí nos visitaban más. La restauración y la planta hotelera en general han incrementado mucho los precios en los últimos años; también tenemos temperaturas muy altas y hay destinos mucho más económicos que Ibiza que tienen una oferta similar».