Ibiza recibe a Kensho, el superyate de lujo de 75 metros y 94 millones creado a partir de un boceto a lápiz

El nombre Kenshō, en japonés, significa "ver la propia verdadera naturaleza" y es algo que va muy acorde, precisamente, con la estética y filosofía del superyate que navega estos días en aguas de Ibiza. El Kensho se construyó hace apenas tres años, en 2022, aunque empezó a idearse en 2016, y se erige como un verdadero espectáculo para la vista, en parte gracias a sus 75 metros de eslora.

Es propiedad del multimillonario alemán Udo Müller, CEO y mayor accionista individual de Ströer SE & Co. KGaA, una de las principales empresas europeas de publicidad exterior y digital, y su valor ronda los 94 millones de euros con un coste anual de 10 millones de mantenimiento. Aunque Müller se mantiene alejado del foco mediático personal, su legado se refleja en Kensho, galardonado en 2023 como Motor Yacht of the Year entre otros premios, reflejando su exigencia y la excelencia de su encargo.

Este yate no fue creado siguiendo los cánones típicos del diseño náutico. Su propietario —que no venía del mundo náutico— quería romper esquemas y creó un concepto que priorizaba la conexión con la naturaleza, la armonía y el lujo funcional, más cercano al diseño interior de alta gama y a la arquitectura contemporánea que a un barco tradicional.

Todo empezó con bocetos dibujados a mano a lápiz: trazos simples que reflejaban ideas de fluidez espacial, líneas limpias y proporciones poco comunes. El diseño se basó en cómo debería ser el yate por dentro, no solo cómo debía verse su exterior.

La embarcación tiene capacidad para alojar cómodamente a 16 invitados en sus ocho lujosos camarotes y con el apoyo de una tripulación de 20 personas. La suite principal destaca por su bañera tallada en un único bloque de mármol. Cuenta con un beach club en popa con piscina de seis metros, gimnasio, acceso directo al agua y juego de tobogán inflable. También tiene jacuzzi, ascensor que comunica todas las cubiertas y ventanales panorámicos.

Foros como Reddit destacan su apariencia única, comparándola con una estación espacial, dados sus contornos poco convencionales y tan bajos sobre el agua en la popa.