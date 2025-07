Que el Govern balear diera el pasado mayo una información sesgada sobre el ‘Informe ambiental de la Bahía de Sant Antoni: turbidez, calidad microbiológica y estado general’. En la nota en la que dio a conocer el documento elaborado por la Fundació Universitat Empresa y el Imedea, el Ejecutivo destacaba los aspectos positivos de un informe que en realidad es demoledor sobre el estado de la bahía y en el que se alerta de aspectos muy serios, asegurando que la bahía presenta «claros signos de deterioro ambiental». Además, el Ejecutivo hizo la nota cuatro meses después de recibir el documento y no entregó una copia a la Mesa del Agua, que era la que lo había encargado, hasta un mes después. Parece un ejemplo claro de ocultación.

Llama la atención

Que el Ayuntamiento de Ibiza no encuentre candidatos para las concesiones de los dos bares de titularidad municipal de Dalt Vila, en Can Botino y Es Polvorí. El Consistorio acaba de convocar el tercer concurso público después de que los dos anteriores quedaran desiertos. En el último, la única empresa que se presentó no entregó toda la documentación y es necesario repetir el proceso.