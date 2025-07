Liturgia en Ibiza para adoradores de Queen

"Una liturgia", así definen desde la compañía Yllana el espectáculo que abrirá este sábado 2 de agosto a las 22 horas el programa de las Festes de la Terra de Ibiza en el Parque de Reina Sofía. Un musical homenaje —no un tributo al uso— a la banda de rock, Queen de la veterana compañía madrileña, denominado nada más y nada menos que 'We love Queen'.

Un nombre que cobra sentido al descubrir que, sin destripar absolutamente nada de las sorpresas preparadas, la puesta de escena consistirá en emular una iglesia de aduladores de esta famosa banda británica, en la que un maestro de ceremonias —que actuará como un sacerdote— se encargará de conducir al público a través de "una experiencia única y especial centrada en la adoración a Freddie Mercury, contando toda su historia desde que nace hasta que fallece", detalla Álvaro Mouriz, productor del espectáculo.

Foto del espectáculo musical 'We love Queen'. / YLLANA

Y es que en 'We love Queen' los asistentes desde que entran se convierten en partícipes de una ceremonia-homenaje que dura dos horas dedicada la figura de Freddie Mercury. "El público es una parte imprescindible del espectáculo", señala. Es decir, no se va a "limitar a dar palmas y a bailar", sino que interactuará con el propio espectáculo. Mouriz agrega que tiene un 30-40% de parte interactiva, pero que al final eso es lo que "marca el toque de distinción". Es el sello de la compañía: "hacer espectáculos muy interactivos y diferentes a cualquier otro".

Una vuelta de tuerca

En este musical, la compañía Yllana ha querido "darle una vuelta de tuerca a la palabra tributo, siempre desde el respeto máximo a Freddie Mercury", según el productor, esto significa que harán una versión musical-teatral con todas sus grandes canciones y éxitos, pero que tendrá un hilo conductor, es decir, una historia con una producción de "muchísima escenografía" (solo esta ha costado más de medio millón de euros) con ocho bailarines, una orquesta de seis músicos y dos actores que emularán a Mercury, uno de la época antigua y otro de la época moderna.

"Lo que nos diferencia del resto de homenajes a Queen es que hemos conseguido que el espectáculo lleve todo —musical, concierto, teatro, humor—, y que además, sea súper interactivo con el público", explica Álvaro Mouriz. Por lo tanto, se trata de un concierto con "una calidad musical brutal" que contará con "muchos toques humorísticos y emocionales".

Foto del espectáculo musical 'We love Queen'. / YLLANA

Eso sí, son muy conscientes de que emularlo tanto física como musicalmente es "totalmente imposible, ya que solo ha habido un Freddie Mercury", pero que aún así, la compañía Yllana ha conseguido que tanto el seguidor de la banda como el que no lo es, se sientan partícipes de "la iglesia de los adoradores de Queen".

¿Y por qué decidieron hacerle un homenaje a Queen? El productor relata que en ese momento se juntaron "varios fanáticos" de la banda que veían que había "una saturación brutal de tributos de nivel medio-bajo y alto" y que por petición de sus clientes y de su mente creativa decidieron tirarse "a la aventura" creando y produciendo un espectáculo "totalmente diferente" a lo que se hubiera hecho antes.

Tres temporadas en la Gran Vía

Este show se estrenó en 2018 en la Gran Vía de Madrid. Ha estado tres temporadas en ella, otras tres en el Teatro Apolo de Barcelona y dos en el Olympia de Valencia. "Es uno de los espectáculos que mejor ha funcionado en los últimos años en España", expresa Mouriz. Además, aclara que "no es un espectáculo que haya estado un solo día", sino que ha llegado a permanecer un mínimo de tres o cuatro meses, repitiendo en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga o Sevilla.

No es la primera vez que 'We love Queen' está en las Balears, ya que el espectáculo también se presentó en el Auditorium de Palma de Mallorca, aunque está sí que será la primera vez que presentarán 'We love Queen' a los habitantes y turistas de Ibiza.