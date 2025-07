Los niños de Sant Josep se vuelcan con la cultura del municipio a través de un juego de preguntas

«Es algo guay que nos sirve para aprender más sobre nuestra isla». Martina Reyes es una niña ibicenca de la escuela de verano de L’Urgell, que se encuentra en el exterior del auditori de Caló de s’Oli. Espera, junto al resto de sus compañeros y contrincantes, el comienzo de la final de la edición 2025 del concurso cultural ‘Sant Josep en Sap’. Gracias a este proyecto educativo impulsado por el Ayuntamiento de Sant Josep, Reyes sabe, entre otras cosas, lo que es el halcón ibicenco. «Hemos hecho una maqueta sobre papel de esta especie animal que está por Ibiza, pero también por Formentera e incluso por Mallorca y Menorca», afirma Reyes.

Mira aquí todas las fotos del concurso 'Sant Josep en Sap' / Marcelo Sastre

‘Sant Josep en Sap’ «es una actividad inspirada en el Eivissàpiens, pero adaptada a la cultura del municipio», según indica el concejal de Juventud del Consistorio, Xicu Ribas, que agrega: «Es una iniciativa que tiene como objetivo que los niños de Sant Josep conozcan todas nuestras tradiciones. Esto ayuda a que nuestros pequeños puedan poner en práctica a lo largo de una mañana todo lo aprendido en la escuela de verano durante estas últimas semanas ».

La temática del pequeño concurso es la cultura local. Este es el motivo por el que uno de los momentos más esperados y divertidos de la jornada es el mítico uc a cargo de los menudos representantes de los tres centros finalistas: Es Vedrà, Can Raspalls i L’Urgell. Jordi Jiménez, de L’Urgell, es uno de los elegidos para esta misión: «El año pasado ya hice este grito, pero esta vez creo que me lo he preparado mejor», indica, con cierto nerviosismo a juzgar por su tono de voz, Jiménez instantes previos al inicio del certamen.

Jiménez es un chico al que se le nota feliz con la vivencia. «Estoy muy ilusionado», confiesa el niño. En cambio, otros participantes como Asier García, Thiago Ovide y Mateo Romero, los tres del CEIP Es Vedrà, afrontan el certamen «con nerviosismo». Eso sí, los pequeños coinciden en que «lo más importante es divertirse».

Más allá del folclore del municipio de la mano de ‘Sant Josep en Sap’, García, Ovide y Romero no pasan por alto otro de los aprendizajes adquiridos durante la preparación del concurso: «Ahora sabemos que no hay que rendirse a la primera cuando hacemos una tarea. Hay que esforzarse y seguir luchando hasta el final».

A diferencia del ‘Eivissàpiens’, los competidores son más pequeños, ya que no son todavía adolescentes. El hecho de que no sean chavales de Secundaria implica que el nivel de dificultad de las preguntas no sea tan complejo. «¿En qué mes se celebran las fiestas de Sant Josep?», es una cuestión que evidencia que el grado de facilidad de los tests en ‘Sant Josep en Sap’ es mayor que en el caso del longevo concurso pitiuso.

Con algo más de media hora de retraso comienza un certamen que cuenta con la participación de los aproximadamente 50 pequeños inscritos en coles de verano de Sant Josep. Estos cogen asiento siguiendo las instrucciones de los monitores y organizadores de la iniciativa. Lo hacen con algo de alboroto. Todo ello, en un clima en el que se respira euforia y alegría.

El encargado de dar el pistoletazo de salida a esta edición es Bartomeu Tur. El coordinador de Cultura de Sant Josep acude a la jornada con la indumentaria típica de ballador payés. Este explica que «Sant Josep en Sap es un proyecto que aporta a los participantes una enorme riqueza cultural y léxica muy grande». Tur añade: « Esta es la primera ocasión que el concurso forma parte del programa Units pel Nostre Parlar. Con ello, los chicos y chicas presentes que están en el auditori aprenden nuevas palabras».

Al margen de la ronda de preguntas rápidas y el uc, hay otras pruebas como brular el corn. En esta hacen una demostración incluso los monitores de los colegios, lo que provoca las amistosas risas del público. También hay una prueba de las maquetas con los animales creados por los niños.

Tras más de una hora de concurso, concluye con una ajustada victoria de Can Raspalls (555 puntos), seguido del CEIP L’Urgell (550 puntos) y del CEIP Es Vedrà (480 puntos).