El público de Ibiza se rinde a las emotivas melodías de Evgeny Grinko

El de este sábado en el Palacio de Congresos de Ibiza, en Santa Eulària, es el segundo concierto del compositor y pianista neoclásico Evgeny Grinko (Jukovski, Rusia, 1984) en España. El primero fue el pasado 29 de marzo en el Teatro Fernando de Rojas de Madrid. Lo confirma su tour manager, Erdem Çapar, que atiende la mesa de merchandising del artista que se ha instalado junto a la entrada del auditorio Bes. Çapar es de Turquía, que es donde comenzó a triunfar Grinko gracias a temas como ‘Valse’. En este país, asegura el tour manager, el compositor ruso, que en el pasado fue músico de bandas de noise rock, ofrece normalmente «cerca de medio centenar de actuaciones al año».

A pesar de su fama mundial y los más de un millón y medio de oyentes mensuales que tiene en Spotify, Grinko no parece ser muy conocido en Ibiza o eso es, por lo menos, lo que reconocen la mayoría de las personas sondeadas por este periódico minutos antes de comenzar el evento.

Evgeny Grinko con Carlos Vesperinas y Elisa Ortiz. / Alex Zito

Sonia Torres, su hija Julia Juan y su amiga Ana Brossa se han animado a acudir a la cita porque conocen a Carlos Vesperinas y Elisa Ortiz , al frente de Eivissa Escènica, la productora que impulsa la primera edición de Suau Festival, en la que se enmarca el concierto de esta noche. «Hemos oído que este artista es muy bueno y que llena estadios», comentan.

También la bailarina y coreógrafa Nur Banu y su pareja, el músico Yaron Marko, han descubierto la existencia de Grinko gracias a la nueva propuesta de Eivissa Escènica y han decidido disfrutar de esta velada porque no querían perderse la oportunidad de escuchar «buena música». En términos muy parecidos se expresa otra de las asistentes, Elena Calvano, que se ha apuntado al evento atraída «por las armonías y la tranquilidad» que transmiten las piezas de este compositor neoclásico.

El propio Carlos Vesperinas, violonchelista y uno de los responsables del festival, descubrió al artista ruso «hace un año» a través de las redes sociales por «un reel de música viral». Comenta que fue el representante en España del reconocido músico Yann Tiersen, que actuó en las Pitiusas el pasado octubre de la mano de Eivissa Escènica, quien le propuso la posibilidad de traer a la isla a Grinko, que ha acabado convirtiéndose en uno de los tres protagonistas de la primera edición de Suau Festival, junto a Federico Albanese y Niklas Paschburg.

Trío musical

Aunque normalmente actúa acompañado de un sexteto, en esta ocasión el compositor ruso cuenta con dos de sus músicos habituales, la chelista Yana Chekina y el violinista Pavel Matckevich.

Vesperinas, que ha tenido la oportunidad de asistir a las pruebas de sonido, destaca «lo bien que suena su directo» y «la combinación de cercanía y sofisticación de unas composiciones muy descriptivas» que suenan a banda sonora de película.

Es la misma impresión que se lleva la audiencia durante el concierto, que se prolonga durante algo más de una hora. En ese tiempo, Grinko y sus músicos, vestidos de negro austero, se meten al público en el bolsillo con melodías minimalistas, cargadas de emoción y de simplicidad y con un efecto entre hipnótico y relajante.

Las luces y el humo ayudan a crear una atmósfera envolvente, que invita a los asistentes a acompañar al compositor ruso en su viaje introspectivo. Hay momentos, muchos, que transmiten melancolía y nostalgia intensa, hay otros más épicos, alegres y triunfales.

Con la música del piano, el violonchelo y el violín, y, en algunas ocasiones, también con el teclado y la guitarra, que toca Grinko, llenan por completo el escenario transmitiendo la sensación de que sobre las tablas hay muchos más intérpretes.

Evgeny Grinko firma un CD. / Alex Zito

Grinko hace un repaso a los grandes éxitos de toda su trayectoria como compositor neoclásico, tocando temas de diferentes trabajos, desde ‘Winter Sunshine’ hasta su último lanzamiento, ‘Winter Moonlight’, publicado este mismo año, pasando por otros discos como ‘Ice For Aureliano Buendia’, ‘Orange Marmalade’, ‘Tiny Mouse Tales’ o ‘Naive Album’. Los momentos más álgidos llegan con sus piezas más conocidas, como ‘Lullaby for Erik’, ‘Valse’o ‘Man in old rumpled hat’, en la que el público se suma marcando el ritmo chasqueando los dedos.

En total, el repertorio incluye 22 temas, más el bis, ‘It’s foggy today’, que interpretan tras los calurosos aplausos y el lanzamiento de un par de ‘olés’ desde el patio de butacas. Ante un público en pie, Grinko, tímido y parco en palabras, agradece la respuesta de la gente con un gracias en ruso, «spasibo», y un «buenas noches» en castellano. En la quinta fila del auditorio aplauden visiblemente emocionadas la uruguaya Maria José y la turca Eylul, que escuchó a Grinko por primera vez en un concierto en su tierra natal. Para la pareja la música del compositor ruso «significa mucho». «Es arte puro», dicen, mientras a las puertas de la sala, junto a la mesa del merchandising, se acumula la gente para comprar discos y CDs. A la cola están Julia Juan, Sonia Torres y Ana Brossa, que comentan que han disfrutado muchísimo del concierto: «Nos han dejado sin palabras, ha sido una maravilla, podríamos haber seguido escuchándoles una hora más».