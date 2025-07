Miquel Àngel Roig-Francolí, Medalla de Oro de la Ciudad de Ibiza: «Hay que parar el crecimiento de la isla urgentemente»

Aprovechando su estancia en Ibiza, Miquel Àngel Roig-120080107.html, que el próximo 5 de agosto recibirá en Vila la Medalla de Oro de la ciudad, concede una entrevista a Diario de Ibiza en la que habla, entre otras cosas, del futuro de la isla, donde, ahora que ya está jubilado (desde el pasado 31 de mayo), piensa pasar largas temporadas. Será, apunta, "en primavera y otoño" porque "el verano en las Pitiusas se está haciendo cada vez más insoportable".

¿Qué opina, en líneas generales, de la Ibiza actual?

En la actualidad nos estamos enfrentando a una crisis gravísima y quien no quiera darse cuenta es que se niega a verlo y que escoge la ceguera, porque está ahí de muchísimas formas. Lo estamos viendo claramente con lo que está pasando con los recursos hídricos de la isla y con la masificación, que es evidente cuando tratas de ir a una playa o cuando coges el coche, sobre todo para salir o entrar de Ibiza, Sant Antoni o Santa Eulària y te encuentras con las carreteras colapsadas. También lo vemos con el desastre de que no se pueda conseguir vivienda asequible y que se puedan permitir los residentes y trabajadores y con la consecuencia de eso, los poblados de chabolas y caravanas. Otra cuestión a tener en cuenta en esta crisis es que hemos permitido que el turismo dominante sea el de ocio nocturno y discotecas, un tipo de turismo que no es precisamente de alta calidad sino más bien todo lo contrario. Ibiza se ha convertido en un nido de drogas y narcotráfico y, de nuevo, el que no quiera verlo es que está ciego.

"Hay que poner límites a la cuestión del agua"

En resumen, que ve el futuro de Ibiza muy negro...

A pesar de todo lo que he dicho, por supuesto, tengo que decir que Ibiza sigue siendo un lugar maravilloso y es un privilegio vivir en esta isla y tener la naturaleza que tenemos. La tragedia es que nos estamos cargando un sitio que todavía tiene una gran belleza y del que podemos salvar algo. Pero como no nos demos prisa, aquí no se salva nada y la isla se hunde, social y económicamente, sobre todo si no ponemos un límite a la cuestión del agua. Es increíble que las instituciones no se estén despertando viendo lo que está pasando con los recursos hídricos de la isla.

¿Cómo se puede, en su opinión, evitar que la isla se hunda?

Hay que parar el crecimiento de Ibiza de forma urgente, no hay otra opción. Este tema lo desarrolla magistralmente Joan Lluís Ferrer en su libro (‘Ibiza masificada’). Él dice muy acertadamente en una entrevista en el Diario de Ibiza que la culpa de todo lo que ha sucedido es nuestra y, evidentemente, lo es, porque tanto la gente como las instituciones de la isla no han puesto límites. No es que no se haya sabido, es que no se ha querido poner límites y se ha dejado crecer hasta el punto de llegar a una total masificación y saturación. Ahora ya es tarde para ponerlos, hay que parar totalmente el crecimiento.