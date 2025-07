Bahía de Portmany: Un informe de enero que se anuncia en mayo y «sin informar a la Mesa del Agua»

El ‘Informe ambiental de la Bahía de Sant Antoni : turbidez, calidad microbiológica y estado general’ «fue una propuesta que salió de la Mesa del Agua convocada por Salvem sa Badia», recalca el presidente de esta última entidad, Fran Tienda, que impulsó ese foro de debate y al que se apuntaron los ayuntamientos de Sant Antoni y Sant Josep, la Agencia Balear del Agua (Abaqua), la dirección general de Territorio y Paisaje del Govern, Ports de Balears, la Demarcación de Costas, la Aliança per l’Aigua d’Ibiza i Formentera e Imedea, además de Salvem sa Badia.

Lo extraño, sugiere Tienda, es que cuando el 9 de mayo se publicó en la web institucional del Govern la existencia de ese informe y se emitió una nota de prensa, no se avisara a los promotores de ese foro: «Ni nos informaron a nosotros ni a ninguna otra parte integrante de la Mesa del Agua. Ni siquiera se hizo una presentación oficial, no se hizo nada». De hecho, Tienda indica que no dispuso de una copia del informe hasta hace aproximadamente un mes: «Salió, eso sí, una nota de prensa muy positiva [en la web del Govern], pero cuando lees sus conclusiones, no tienen nada que ver con las del informe. De hecho, mientras en la nota de prensa del Govern se habla de que los niveles son correctos, en el informe se indica que cuando se analizan las colimetrías, que es la medición de colis, no hay un procedimiento establecido correcto para sacar conclusiones definitivas y que en las que hacen, que son muy puntuales y en lugares muy concretos, ya se detecta que está por encima de lo que toca. El estudio incluso dice que hay que mejorar el sistema de recogida de agua contaminada y hacerlo con mucha más frecuencia. Es decir, que posiblemente será aún peor».

Dados los reiterados vertidos de aguas fecales en la costa esta semana, Salvem sa Badia presentó el jueves sendos registros de entrada «en todas las instituciones para solicitar la convocatoria urgente de la Mesa del Agua de la Bahía de Portmany», con el propósito de que «al menos en el último trimestre del año» se pueda celebrar.