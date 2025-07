Precipitados en Ibiza: «El modelo del hotel Ibiza Rocks no encaja dentro de un pueblo como Sant Antoni»

«El modelo del hotel Ibiza Rocks no encaja dentro de un pueblo», sentencia Antonio Lorenzo, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Ibiza, tras conocer que el alcalde, Marcos Serra, y sus ediles de Interior y Turismo se reunieron el miércoles con responsables de ese establecimiento para instarles a «reforzar los protocolos existentes» y a «adoptar inmediatamente medidas de seguridad más estrictas y actuaciones excepcionales ante la situación actual», según informó el Consistorio en una nota de prensa, en la que se añadía que la propiedad «mostró su disposición a acometer diversas mejoras con el objetivo de prevenir este tipo de incidentes en el futuro», en referencia a que el pasado lunes falleció uno de sus clientes, un joven de 19 años, al caer al vacío, el tercero que moría de esa manera en ese hotel desde que comenzara la temporada: una chica turca de 19 años se precipitó mortalmente el 27 de abril, y un chico de 26 años perdió su vida en circunstancias similares el 7 de julio.

«Es la misma historia de siempre. O sea, parches. Ellos [el alcalde y los ediles] tienen una buena relación con Ibiza Rocks y no son conscientes de que este tipo de establecimientos no deberían existir en medio de un núcleo urbano por los problemas que genera», indica Lorenzo, que critica que el Ayuntamiento apenas concrete los resultados de ese encuentro. Este diario pidió ayer al Consistorio que detallara en qué consiste esa «adopción inmediata de medidas de seguridad más estrictas y actuaciones excepcionales» que solicitó al hotel, y que explicara de qué manera la propiedad «mostró su disposición a acometer diversas mejoras», así como otras cuestiones, pero aún no ha recibido respuesta. Preguntas que también fueron formuladas al hotel con idéntico resultado.

"El modelo que fomenta este hotel no es saludable ni para los turistas ni para los residentes"

"No es saludable"

«Ya no son solo las muertes. Es que no hace falta que haya muertos -señala el edil del PSOE- para que se den cuenta de que el modelo que fomenta este hotel no es saludable ni para los turistas ni para los residentes. No son los muertos, es la suciedad, es el trapicheo de drogas que existe en ese tramo de calle a las puertas de ese establecimiento a la luz del día».

Cree Lorenzo que lo que ocurre en el interior del establecimiento acaba repercutiendo en el barrio: «Están ahí dentro emborrachándose y posiblemente ingiriendo sustancias que no son muy saludables, y eso genera en el entorno del hotel y del propio pueblo una situación muy compleja desde hace muchos años. La cosa es que se debe trabajar para que se acabe ese modelo que se fomenta, porque no es saludable».

Y no sólo el Ibiza Rocks

Porque, afirma, «ese modelo no encaja dentro de un pueblo» como Sant Antoni: «Yo no lo he visto en ningún otro lugar de la isla, salvo en Platja d’en Bossa. Pero en este caso estamos hablando de que en medio de un pueblo, donde vive gente corriente, gente trabajadora del pueblo de toda la vida, nos encontramos con un hotel que hace fiestas con cientos y cientos de personas que están allí ingiriendo muchísimo alcohol y eso genera unos problemas muy graves». El socialista advierte de que «eso no solo ocurre en el Ibiza Rocks, ocurre también con el O Beach, que es el mismo modelo y genera una serie brutal de problemas también en esa zona cuando antes no existían».

"Mi crítica hacia la Federación Hotelera es que no está siendo valiente"

También da un capón a la Federación Empresarial Hotelera pitiusa: «Es muy notable que no diga nada. No entiendo cómo se pueden quejar de sitios como el Hostal Amistad, tema en el que pueden tener razón o no, pero respecto a problemas mucho más graves de Sant Antoni, como es el Ibiza Rocks o un modelo de turismo que sigue existiendo y que es nefasto para el pueblo, no sean contundentes y no dejen claro que el camino que Sant Antoni tiene que coger es diferente. Mi crítica hacia la Federación Hotelera es que no está siendo valiente».