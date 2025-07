Ocio de Ibiza considera «paradójico» que el Consell quiera ser «como Menorca»

El empeño del Consell para superar la identificación de Eivissa con la oferta de fiesta y música electrónica vuelve a alejarle de la asociación Ocio de Ibiza. Para el gerente de esta entidad, José Luis Benítez, arrinconar a su colectivo supone renunciar a «una de las fortalezas que tiene la isla» y, en cierta manera, «falsificar» la realidad. Por contra, la Pimeef y la CAEB, sin menoscabar este producto, valoran que el Consell recurra a una consultora externa para potenciar otro modelo en busca de reposicionar la isla como destino.

En las bases del concurso público, recién adjudicado a THR Tourism Industry Advisors, para fijar «una estrategia de desarrollo y gestión turística sostenible», el Consell deja claro que quiere «cambiar la presente imagen de Eivissa como destino turístico eminentemente asociada al ocio nocturno, la música electrónica y a un público que busca esta oferta». En cambio, pretende crear «una imagen más diversa y poliédrica».

De esta manera, se confirma el distanciamiento que originó, hace dos años, la elaboración del Plan de marketing de la marca turística Ibiza, en la ya se dejó de lado a este sector. Para Benítez, que resalta que el Consell «tiene todo el derecho a hacer lo que más le interese», este afán contradice la coyuntura actual.

Dependencia del turismo

«Si contratas a una empresa externa para que te analice lo que es la isla, va a concluir claramente que una de las fortalezas que tiene es el ocio, a no ser que falsifiques los datos. Si yo me inventara de qué manera puedo eliminar las playas de la promoción, seguramente la compañía contratada, si es seria, diría que eso no se puede quitar de la ecuación», reflexiona.

En este sentido, Benítez llega a comparar estas políticas del Consell con «la época de Podemos en el gobierno, cuando decían que teníamos que depender de otras actividades que no fueran el turismo». «Por desgracia, y esto es una debilidad, no tenemos otra fuente que no sea el turismo».

«Me preocupa que Eivissa se quiera convertir en Menorca, es extraño y paradójico, porque Menorca está teniendo muchos problemas», subraya. «Nosotros siempre hemos dicho claramente que Eivissa es mucho más que ocio, pero que tiene el mejor ocio del mundo y eso nos da fortaleza».

Pese a lamentar que su sector «ha quedado arrinconado» por el Consell, Benítez defiende que la promoción que puedan conseguir algunas salas llega a ser «más importante que la que puedan llevar a cabo todas las administraciones juntas de Eivissa».

No obstante, apuesta por tender puentes para «seguir yendo de la mano». «Tenemos sol y playa, pero también un patrimonio, ocio, buena gastronomía, gente maravillosa y estamos a una hora de las principales capitales europeas. Por lo tanto, tenemos el éxito asegurado. Creo que estamos en el camino correcto y no creo que a ellos [el Consell] les interese darse de frente con lo que hay», sentencia.

«Buena iniciativa»

Por el contrario, el vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB) por Eivissa, José Antonio Roselló, aplaude que se fomente «otra visión de la isla, la de siempre y con unos valores que no se deben perder». «El Consell hace muy bien de pertrecharse de argumentos, sobre todo con apoyo de profesionales en la difusión de destinos turísticos, que enfaticen una visión de la isla que, seguramente, es la que la mayoría de ibicencos comparten», valora.

«Sin menoscabo del ocio nocturno, porque es una actividad legal y que mueve bastante la economía, sí que es verdad que se da una imagen de Eivissa un poco distorsionada», admite. En este sentido, Roselló critica el primer impacto que recibe cualquier visitante nada más aterrizar en la isla: «Cuando llegas al aeropuerto, solo encuentras imágenes de DJ’s y parece que Eivissa sea una discoteca permanente».

También señala que la CAEB, como confederación de entidades, prioriza la «visión general de la economía» respecto a los intereses gremiales. Así, recurre a un símil bursátil para concluir que la oferta de fiesta y música electrónica «es muy importante, pero, en cierta manera, está sobreponderada en Eivissa». «A veces se piensan que sin ellos nos vendríamos abajo, pero ya se demostró en la pandemia que no dependemos solo del ocio nocturno».

«Una oferta amplísima»

También el presidente de la Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera (Pimeef), Alfonso Rojo, hace referencia a los paneles publicitarios de AENA como ejemplo de la imagen que trata de evitar el Consell. «Llegas al aeropuerto y parece que la isla solo es fiesta. Las pymes no podemos tener el músculo financiero que nos permita poner un anuncio allí, pero está claro que es mucho más y que goza de una oferta amplísima», señala.

En este sentido, el representante de la Pimeef incide en que buena parte de los núcleos turísticos de la isla «cuentan con un público que no encuentras en las discotecas». Y defiende la «pluralidad» de los productos turísticos de la isla, aunque también recuerda que, «cuando se ha llegado a acuerdos con el sector del ocio para que abran antes y después de la temporada, ha servido para desestacionalizar».

Por otra parte, Rojo también tiene claro que «cuando se depende de un solo producto, todo se resiente». «Somos muchos los que trabajamos para que la isla tenga una visión de 360 grados y no sea solamente el enfoque del ocio», concluye.