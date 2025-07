En verano la vida cultural en Ibiza es una ‘Bella durmiente’

Esta temporada "no es mejor que antes del covid", opina Toni, el recepcionista, conserje y ocasional guía del Museo Puget de Dalt Vila. Piensa que esta tranquilidad se debe a una falta de autobuses, que disuade a los visitantes de subir hasta la exposición. Además, el uso del móvil para encontrar el museo confunde a algunos turistas que llegan frustrados, ya que muchas veces los horarios indicados online no son los correctos, lamenta. Estos fallos logísticos hacen que, a veces, el personal debe asumir el papel de punto turístico: "Que si no colaboramos entre los museos, no llegamos", declara Toni.

Pese a que vengan muchos ibicencos, la mayoría de los visitantes son gente de fuera, "muchos franceses", señala. De hecho, se hallan dos familias francesas en el museo, que están hipnotizadas, tanto por los cuadros como por la impresionante vista a la ciudad y el puerto.

24 anillos de oro

El museo es, según él, "más de la tierra, más de Ibiza", ya que los lienzos dan a conocer las costumbres y las tradiciones de la isla. Este aspecto es llamativo por la audiencia, cuenta Toni, que se sorprende al ver "los 24 anillos de oro en las manos de las ibicencas, y el oro colgando a mogollón de sus vestidos". La muestra temporal, que ahora está en la primera planta, también destaca una fascinación por el modo de vida ibicenco: se trata de una exposición de fotos inéditas del año 1953, tomadas por una turista inglesa, Monica Craig.

Paula, monitora sociocultural en el museo Madina Yabisa corrobora que esta temporada es muy tranquila, "menos cuando llega algún crucero". Por ejemplo hace unos días llegó un crucero del orgullo gay, de Estados Unidos». La combinación de la tecnología con los restos arqueológicos es bastante peculiar, admite, y llama la atención. De hecho, en el pasillo del museo, desierto, se oye una reconstitución del bullicio de los mercados de los tiempos de dominación musulmana en Ibiza.

Un templo de jubilados

Unos pasos adelante, Begoña, vigilante en la Catedral de Ibiza, ha trabajado muchos años en el museo diocesano. Ahora lleva un puesto de rosarios y se alegra de que "este año no vienen grupos tan grandes, así se controla más". Cuenta que acude gente de todas nacionalidades al lugar de culto, y con creencias drásticamente diferentes. A veces tiene que llamar al orden a turistas que entran en bikini, mientras otros visitantes, impactados por la espiritualidad del sitio, se desahogan y le cuentan historias personales. También trata con gente muy desorientada que, "al ver el cartel ‘Templo Jubilar’ en la entrada, se piensa que es una casa de retiro para los jubilados", se ríe Begoña.

En su puesto aparece Fernando Gotan, el organista de la Catedral, con una imponente picadura de medusa carabela en el cuello. La vigilante, muy discreta, le ruega que la releve para hablar del sitio. Gotan cuenta mientras toca el acordeón: "La catedral es el lugar donde todas las personas están invitadas a conectar con ellos mismos y con el ser supremo. Y más en Ibiza, donde impera tanto la diversidad de creencias. El museo es como la cereza del pastel porque cuenta con obras de arte muy antiguas que solamente las podemos apreciar aquí".

El papel de las redes sociales

Su obra predilecta es la escultura de San Martín, algo espeluznante aunque conmovedora, que pone en escena el santo ayudando a un hombre que ha sido amputado. Paco, el guía del Museo Diocesano, cuenta que muchas veces los visitantes están fascinados por los lienzos del siglo XVI que se ven al entrar, y que representan el purgatorio y el infierno con detalles escalofriantes.

Guillaume, de 18 años, es un turista francés de Alsacia. Justo sale del museo: "No es muy grande, pero las reliquias y los cuadros son impresionantes". Ha venido a Ibiza con el objetivo de experimentar el contraste entre la naturaleza y la cultura local, y el mundo de la noche. Descubrió Dalt Vila mediante Instagram, y le dieron ganas de explorar la vieja ciudad.

En cambio, Eleonora 1, Eleonora 2 y Sandra, tres turistas italianas, llevan toda la mañana en Dalt Vila y no se han acercado a ningún museo: "Solo hemos venido para la playa, la fiesta, la comida y las vistas. La verdad es que tampoco sentimos mucha curiosidad. Tendrían que hacer más publicidad de los museos en redes sociales, o hacer pósteres divertidos, cualquier cosa que le llame la atención a los jóvenes".

Cotilleos artísticos

Más abajo, las terrazas de la Plaça de Vila están llenas de turistas arreglados que beben cócteles, disfrutan de un helado o toman selfies. Sin embargo, no hay nadie en el MACE, que parece un oasis de aire acondicionado. No obstante el silencio sepulcral, los cuadros parecen susurrar cotilleos históricos e artísticos a los oídos de los visitantes.

Las peculiaridades del museo no son pocas. Entre ellas se encuentra, en la planta -2, la obra ‘Trois personnages’ (1966) de Pablo Picasso, que fue interceptada en Ibiza cuando el suizo que la transportaba en julio de 2022 no la declaró. Permanece en el museo mientras dure el proceso judicial.

Del mismo modo, la presencia de un 'trozo de Goya', cedido por el cineasta Antonio Isasi-Isasmendi, resulta de una serie de acontecimientos curiosos, ya que esta pieza perteneció a Alfonso XIII y fue regalada varias veces, hasta que llegó a manos de la madre del donante.

El busto femenino de bronce ‘Cabeza de Diosa en mis Manos’, de Barry Flanagan, desprende una desarmante intimidad, más aún considerando que se inspira en el poema de Antonio Colinas ‘Astrolabio’, que yace en la base de la escultura junto con una cabecita. En una entrevista, el poeta admitió que Flanagan le había hecho una confidencia: la cabecita era la de su hija.

Memento mori

En los pasillos del museo también reposan varios lienzos de Elmyr de Hory, el famoso falsificador húngaro, que se suicidó en la isla tras ser descubierto por un multimillonario al que había estafado. Lejos del bullicio duermen los misterios que rodean muchos de los artistas fallecidos expuestos en el MACE, y son el aperitivo perfecto para un memento mori.

A este respecto, el centro de interpretación de Sa Capelleta ofrece unas vistas a réplicas de cadáveres muy convincentes. Antonia, la gerente del museo, comenta: "Por aquí ha pasado gente de la antigüedad. Poder pisar el espacio donde ellos vivían es muy impactante. Esto no es como un cuadro, no requiere interpretación". Pese al aspecto inmersivo del museo, la gerente confiesa que "no hay mucha afluencia y además estamos muy escondidos".

El sitio lleva tan solo tres meses abierto tras su remodelación, con lo que sigue relativamente desconocido. Acuden muchos abuelos con sus nietos, "en mi generación, no era muy común llevar a los niños a un museo", cuenta Antonia. También vienen a visitarlo muchos grupos escolares durante el resto del año. La mayoría de turistas acuden porque "los ha mandado el museo des Puig des Molins", explica, mostrando la importancia de la colaboración entre instituciones culturales.

El espacio es bastante pequeño, pero recurre a exposiciones temporales para incorporar contenido nuevo: "Al no añadir más piezas, la gente lo ve una vez y no vuelve, pero si hay exposiciones, es otra cosa". Ahora hay unos huevos de avestruz pintados por artistas locales e inspirados en los de la antigüedad.

A unos metros, la Necrópolis del Puig d’es Molins acoge dos grupos escolares y un par de particulares; una pareja polaca pasea por las tumbas en el exterior, con cascos de arqueólogo en la mano. La popularidad internacional del museo se comprueba en el denso libro de visitas, que cuenta con dedicatorias de Irlanda, Alemania, Francia, Suiza, Estados Unidos… Un comentario es recurrente: "Nos encantó la mezcla de la antigüedad con elementos modernos".