Titular tres columnas sur 1510 caracteres cuerpo 27 puntos

El humedal de sa Bassa des Regueró se recupera tras el vertido

El humedal de sa Bassa des Regueró, que desemboca en la playa de s’Arenal, se ha recuperado tras el reciente episodio de vertido que afectó temporalmente su estado natural y, en la jornada de hoy, se ha constatado, por parte del personal técnico municipal, nuevamente la presencia de peces en la zona. Este espacio, de gran valor ambiental, no solo desempeña funciones clave a nivel de ecosistema, sino que también actúa como una barrera natural frente a fenómenos adversos, tanto climatológicos como derivados de fallos en la red de saneamiento.

Durante el incidente, se registró una afección significativa a la fauna piscícola, debido a las reducidas dimensiones del humedal y al limitado volumen de agua que alberga, lo que intensifica el impacto de cualquier alteración externa. No obstante, gracias a la capacidad de autorregeneración del entorno y a las condiciones favorables actuales, el ecosistema ha mostrado signos claros de recuperación.

La reaparición de estos organismos acuáticos, que actúan como bioindicadores, evidencia que se han recuperado las condiciones óptimas del humedal.

Sa bassa des Regueró está incluida en el inventario de los humedales de las Illes Balears impulsado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).

