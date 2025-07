Las denuncias de los sindicatos sobre el estado en que se encuentra el parque de ambulancias de Ibiza, que UGT considera «alarmante» por la antigüedad de los vehículos y las constantes averías que sufren. La consellera balear de Salud anunció en Ibiza que los nuevos vehículos empezarán a llegar en otoño. Habrá que esperar que no se retrasen.

Llama la atención

El inicio de las obras del Camí des Calvari de Ibiza en plena temporada turística, que cierra una vía esencial para acercarse al casco histórico de la ciudad, como ha denunciado el PSOE. La oposición de Vila no duda de que estas obras sean necesarias, pero está claro que la gestión no ha sido la más adecuada y se debería haber esperado hasta el final de la temporada, ya que no se hicieron el invierno pasado, como estaba previsto.

La gran contestación que ha provocado en la isla la resolución del Gobierno central que permite el alquiler turístico de barcas privadas a partir del 15 de agosto y que ya se ha publicado en el BOE. Tanto las instituciones como las patronales y asociaciones proteccionistas han reclamado al Ejecutivo que retire una medida que consideran innecesaria y que favorecerá el aumento de la saturación.