Una cena del Museo Arqueológico colapsa el sistema de venta de entradas

A veces, tener demasiado éxito puede generar problemas. Es una situación que algunos no viviremos jamás, pero que esta semana han experimentado en sus propias carnes el Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera (MAEF) y el Ayuntamiento de Ibiza con la iniciativa ‘Sopar de les Tres Cultures, on es creuen els camins, floreixen sabors’ que se celebrará el próximo 1 de agosto. El éxito de la iniciativa provocó que, cuando este pasado lunes se pusieron a la venta de las entradas, el sistema informático del Ayuntamiento colapsara, lo que provocó el enfado de muchos de los interesados, que se quedaron con un palmo de narices.

La cena, que se celebrará en la Necrópolis de Puig des Molins, estaba limitada para 80 personas. Las entradas se podían adquirir desde el pasado lunes 21 de julio, a partir de las 10 de la mañana, en la web https://culturaentradesonline.eivissa.es. La inesperada expectativa generada provocó que a las 10 horas y un minuto, el sistema colapsara. Algunas de las personas que se quedaron sin entradas han expresado sus quejas en redes sociales y otras se han dirigido a Diario de Ibiza, explicando su experiencia.

Frustración a las 10 y un minuto

«Yo fui puntual y ya estaba delante del ordenador a las diez de la mañana, y lo que no puede ser que a las diez y un minuto me aparezca en la pantalla que todas las entradas ya están vendidas. ¡Cómo van a vender 80 entradas en un minuto! Nos están tomando el pelo», ha explicado a Diario de Ibiza una perjudicada por el colapso del sistema informático, quien también ha llamado tanto al Ayuntamiento de Ibiza como al MAEF para expresar su queja: «Una se siente indefensa ante situaciones así».

Una portavoz del Consistorio ha admitido a Diario de Ibiza que han recibido quejas de ciudadanos, y que en muchos casos con acusaciones de no haber puesto todas las entradas a la venta o de haber reservado previamente algunas de ellas para personal del Consistorio. Un conflicto que quiere aclarar el concejal de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Ibiza, Àlex Minchiotti, quien ha admitido que «es muy probable que en los primeros momentos y a causa de la alta demanda, se hubiera producido un colapso. Hubo problemas, no sabemos exactamente qué ha sucedido». No obstante, pese a esta situación inicial, minutos después el sistema de venta de entradas volvió a funcionar: «Tengo aquí el registro de todas las entradas que se han vendido y el minuto de cada venta. La primera fue a las 10h01’ y la última venta se hizo a las 10h41’».

20 plazas nuevas

A causa de este éxito, el Ayuntamiento de Ibiza ha decidido ampliar el aforo de esta cena y en breve pondrá a la venta veinte entradas más. «Estas cenas tiene un cupo muy limitado, ya que se hacen en un entorno muy especial, no son multitudinarias. Pero a causa del gran éxito y de la expectativa que ha generado, hemos hecho un esfuerzo para ajustar el espacio y que puedan entrar veinte personas más. En breve anunciaremos cuándo y cómo se podrán adquirir».

El concejal ha señalado que se está planteando cambiar algunos mecanismos de la venta de entradas: «Hasta ahora no hay limitación del número de entradas que cada persona puede adquirir. Hemos comprobado que lo más usual es que la gente compre cuatro entradas de una tacada, y por eso se han agotado tan rápidamente. Probablemente esto lo cambiaremos y estableceremos un tope de entradas por persona». «Siempre hay cosas que se pueden mejorar y que las añadiremos a las próximas ediciones», ha insistido el concejal.

En cualquier caso, Minchiotti se ha felicitado del éxito y ha comentado que a causa de esta alta demanda, desde el Ayuntamiento se plantean intensificar la colaboración con el MAEF: «Probablemente habrán más eventos, ya que son iniciativas que gustan y que tienen que ser populares, para que la gente las disfrute».

Gastronomía y cultura

‘Sopar de les Tres Cultures, on es creuen els camins, floreixen sabors’ es un encuentro gastronómico que se celebrará el próximo 1 de agosto en que el se rendirá homenaje a las culturas que pasaron por Ibiza durante la época medieval, la árabe, la judía y la cristiana, y que conformaron la identidad de la isla. El equipo de cátering de Vibra Hotels será el encargado de diseñar y proporcionar el menú, y la cena contará con la actuación de la bailarina Marta Chandra. El precio de la cena es de 35 euros.