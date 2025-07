El testimonio de una vecina del dj fallecido respalda la versión de la Guardia Civil: "Estaba como loco"

El testimonio de una vecina del dj fallecido Michele Noschese, con la que ha podico contactar Diario de Ibiza, y que fue testigo de los hechos sucedidos la mañana del día 19, respalda la versión que ha ofrecido la Guardia Civil.

“Me desperté a las ocho de la mañana por unos golpes y gritos, y cuando salí al jardín vi que había como unas quince personas gritando, y entonces vi que Michele se había colado en el balcón de su vecino, de 82 años y le zarandeaba”, señala esta vecina del bloque, situado en la calle Lausana de Roca Llisa.

No vio el cuchillo

Esta testigo explica no llegó a ver si el dj blandía o no un cuchillo, pero que estaba completamente fuera de sí: “No sé si tenía un brote psicótico o era a causa de las drogas o qué le pasó”. Señala la vecina que, ante esta situación, espetó a los amigos del italiano: “¿No es vuestro amigo? ¡Id a pararlo! Y me dijeron, ‘está como loco, es imposible’”, y que en ese momento llegó la Guardia Civil y la seguridad privada de la urbanización, acompañados de una ambulancia que, en principio, había llegado para atender al vecino agredido: “Después nos dijeron que había muerto por un paro cardíaco”.

Esta vecina ha añadido que las fiestas, las broncas y las situaciones incómodas eran habituales, pero que últimamente habían ido a peor: “Era una persona que me parecía que tenía problemas graves y que por desgracia había tocado fondo, y este es el colofón final”.