Ibiza celebra el 150 aniversario del nacimiento de Antonio Machado con un recital poético y musical

Con motivo del 150 aniversario del nacimiento del poeta Antonio Machado (1875-2025), el Ayuntamiento de Ibiza ha organizado una programación que culminará con un recital poético y musical el próximo lunes 28 de julio, a las 20 horas, en el Claustro del Ayuntamiento (Dalt Vila). La entrada es libre y combinará poesía y música en directo, con la participación del reconocido poeta Julio Herranz, que recitará una selección de poemas de Machado.

El cartel del recital dedicado a Antonio Machado. / Ayuntamiento de Ibiza

El recital también contará con la colaboración de los músicos Jordi Sanou (voz), Laura Marí (guitarra), Gui Oliveira (contrabajo), Brianna Flowers (percusión) y Antoni Riera (flauta), quienes han compuesto siete piezas musicales especialmente para esta ocasión, basadas en los versos del poeta sevillano. “El grupo, constituido específicamente para este evento, ofrecerá una interpretación emotiva y original del universo de Machado”, ha relatado una nota emitida por el Ayuntamiento.

Los músicos que acompañarán la velada del 28 de julio. / Ayuntamiento de Ibiza

La conmemoración también incluye una exposición bibliográfica repartida entre las dos sedes de la Biblioteca Municipal de Ibiza (Can Ventosa y Can Botino), en la que se exhibirán varias ediciones de la obra de Machado. En Can Botino, la pieza central es una primera edición de Campos de Castilla, junto con dos poemarios que formaban parte de la biblioteca personal de Mariano Villangómez, y que hoy se conservan en el Archivo Histórico.

"Es un orgullo para nosotros rendir homenaje a una figura tan esencial de la literatura española como Antonio Machado", ha declarado Carmen Domínguez, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ibiza. "Hemos querido celebrar esta efeméride con un acto abierto, emotivo y con gran sensibilidad artística, en un espacio tan emblemático como el Claustro. Invitamos a todos a disfrutarlo".

"Antonio Machado, uno de los autores más influyentes de la Generación del 98, sigue inspirando a lectores y artistas más de un siglo después. Con esta iniciativa, Ibiza se suma a los actos conmemorativos que tienen lugar en todo el Estado para recordar su legado", concluye la nota.