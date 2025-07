Encontrada muerta una anciana dada por desaparecida en Puig d'en Valls, en Ibiza

Angélica González fue encontrada muerta ayer a última hora de la tarde después de que su hija, Ana María Martín, denunciase su desaparición por la mañana. Martín asegura que, en estos momentos, los especialistas realizan la autopsia al cuerpo de la mujer, de 89 años, para conocer más detalles acerca de las circunstancias del fallecimiento. La Guardia Civil ha abierto una investigación sobre los hechos.

Según afirma Martín, había denunciado su desaparición esa misma mañana al hospital de Can Misses, el centro privado Nuestra Señora del Rosario y a los servicios de emergencias del 112 y el 061. Recuerda que dejó a su madre en el domicilio familiar que ambas compartían a las 8.30 horas de la mañana de ayer para acudir al centro médico y no la encontró cuando volvió a las 10.30 horas. Además, no pudo ponerse en contacto con ella porque se había dejado el teléfono móvil en la vivienda, lo que no era habitual en ella.

González salía a caminar todos los días cerca del domicilio familiar a primera hora de la mañana y no había sufrido ninguna desorientación previa. Su hija apunta que no presentaba problemas de salud graves y caminaba con dificultad, por lo que necesitaba un bastón para desplazarse.