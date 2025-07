La Escuela de Música de Santa Eulària cierra el curso con un concierto este viernes

La Banda Juvenil de la Escuela Municipal de Música de Santa Eulària realizará un concierto en Ca n'Andreu des Trull este viernes, 25 de julio, a las 20 horas para clausurar el taller de verano 2025 bajo la dirección de Frank Cogollos Martínez. Durante el recital, el público asistente podrá disfrutar de temas musicales clásicos, de adaptaciones de canciones populares, así como de grandes éxitos del cine.

Los alumnos de la banda juvenil han podido preparar durante todo el mes de julio un repertorio variado de temas para poderlos interpretar en el espectáculo de clausura. Para el concierto, está previsto que los pequeños músicos interpreten grandes piezas como 'New York, New York', del cantante y actor Frank Sinatra; 'Alegría Agostense'; un pasodoble de Juan Manuel Molina, 'El Barberillo de Lavapiés'; una selección de zarzuela de Francisco A. Barbieri, o el éxito internacional 'Viva la Vida' del conocido grupo Coldplay. Además, la función contará con clásicos musicales del cine tales como 'Beetlejuice' de D. Elfman o melodías como 'Colors of the wind' de la película de 'Pocahontas'. Asimismo y durante la gala, se podrá disfrutar del tema 'Bossa Beach' de Frank Cogollos, que fue la obra ganadora del tercer premio del concurso de 'Música Jove' de Valencia.

Cartel del concierto de clausura del taller de verano 2025. / Carmen Boix

"Durante el mes de julio, los alumnos inscritos han realizado talleres de distintas modalidades, como por ejemplo 'musibaby' para los niños de 0 a 4 años, 'música y movimiento' para niños de 5 a 7 años y, cómo no, han podido participar en la Banda Juvenil, que abarca desde alumnos de 12 años hasta adultos", relatan en un comunicado del Ayuntamiento.