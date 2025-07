Denuncian a dos inspectores del Consell de Ibiza por supuesta «actitud violenta»

Dos inspectores de movilidad del Consell de Ibiza que realizaban labores de control de la Ley de limitación de vehículos en la isla en la entrada del aeropuerto, han sido denunciados en el juzgado por, supuestamente, practicar una denuncia falsa y comportarse de «manera agresiva».

El denunciante, que es el propietario de una empresa de alquiler de coches de lujo, se ha dirigido también a la comisaría de la Policía Nacional para presentar una segunda denuncia sobre la inmovilización de un segundo coche, acaecida unos días antes. En este segundo caso, considera que los inspectores vulneraron su seguridad jurídica.

En el primer caso, y según consta en la denuncia presentada en un juzgado de Ibiza, los hechos tuvieron lugar el pasado 16 de julio, a las 22.30 horas, en la rotonda de entrada al aeropuerto. Según el denunciante, los dos inspectores interceptaron un vehículo de alta gama con matrícula de Andorra, propinando golpes a la carrocería del automóvil, «con una actitud manifiestamente violenta, mientras proferían gritos hacia los ocupantes exigiendo de manera intimidatoria que detuvieran el vehículo y descendieran del mismo […] lo que generó en los ocupantes un estado de angustia, confusión y temor fundado por su integridad física».

Actitud ‘agresiva’ y ‘hostil’

Siempre según el texto de la denuncia, los inspectores no se identificaron como tales y, «en un tono claramente hostil, intimidatorio y carente de formalidad legal, exigieron a los ocupantes que se identificaran».

Ante la negativa de estos a hacerlo, según el denunciante, uno de los inspectores «arrebató con violencia el bolso de manos de la ocupante del vehículo». La situación fue a más cuando otro de los dos ocupantes del vehículo trató de grabar con su teléfono móvil la situación, momento en el que uno de los inspectores «trató de arrebatarle el dispositivo móvil utilizando la fuerza física».

Posteriormente, se personó en el lugar de los hechos el denunciante, uno de los socios de la empresa propietaria del vehículo. Según su versión, los inspectores le insultaron con expresiones como «bastardo, te vamos a hundir el negocio».Tras estos incidentes, el vehículo fue inmovilizado y trasladado al depósito oficial, al amparo de la Ley 5/2024 de medidas urgentes en materia de transporte público terrestre y de lucha contra el intrusismo.

Según los denunciantes, la actuación de los inspectores podría ser constitutiva de diversos delitos como coacciones, abuso de autoridad, robo o hurto con violencia, daños, tentativa de detención ilegal y atentado contra la intimidad.

La versión del Consell

Una portavoz del Consell de Ibiza ha señalado que tienen conocimiento de la denuncia, que habrá que «analizar», pero que confían plenamente «en el trabajo de los funcionarios del Consell». Esta portavoz ha expresado su extrañeza respecto al hecho de que los inspectores no se identificaran como tales, «cuando en todo momento usan unos chalecos reflectantes que acreditan su condición de inspectores del Consell».

Señalan también desde la institución insular que los inspectores les están informando de que están teniendo muchos problemas a la hora de inmovilizar vehículos, y que muchos de los denunciados se resisten de manera vehemente: «Más bien, son los del equipo de inspección los que reciben diariamente coacción y amenazas».

Sobre este caso particular, señalan que hasta el momento «no hay ninguna prueba que ponga en duda su correcta actuación», pero que al estar ya denunciado ante el juzgado, debe ser el juez el que determine la veracidad de los hechos denunciados.

Vehículo inmovilizado

La segunda denuncia, presentada ante la comisaría de la Policía Nacional, está relacionada con la inmovilización de un Porsche sucedida el 10 de julio, también a las 22.30 horas y también en la rotonda situada frente a la entrada del aeropuerto. En este caso, el denunciante asegura que los inspectores no requirieron la documentación del vehículo, no identificaron al conductor ni al propietario y «se presumió de manera automática y sin respaldo probatorio que su destino era el alquiler sin conductor».

«Respecto a este caso, este vehículo se inmovilizó porque no tiene su cupo autorizado» que establece la ley de limitación de entrada de vehículos, señala una portavoz del Consell: «Es un vehículo de rent a car y matrícula de Andorra y no tiene el cupo, por lo que se le inmoviliza un mínimo de dos meses para que no siga actuando y luego pague la sanción». Añaden que los inspectores se limitaron a hacer cumplir la ley.