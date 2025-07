Vertidos en la bahía de Portmany: «El sistema está al borde del colapso»

La costa de la bahía de Portmany sufrió este miércoles, por segundo día consecutivo, un vertido de aguas residuales. Tras el episodio de s’Arenal (y el lunes el del derrame de salmuera en Cala Gració, junto a la desaladora), esta vez le tocó a Caló des Moro, donde ya se registró otro incidente el pasado 30 de abril, cuando un atasco en las tuberías, provocado por toallitas y compresas, ocasionó un desagüe de aguas fecales. De nuevo, «una obstrucción en la red de alcantarillado», esta vez a la altura de la calle Soledad con Isidor Macabich, produjo la llegada de esas aguas, «por gravedad», a es Caló des Moro, explicó ayer el Consistorio en una nota. El desagüe tuvo lugar en la zona rocosa, en la que «de inmediato» intervinieron los operarios para proceder a «la neutralización con hipoclorito» del vertido y a la «aspiración y limpieza con agua a presión». A media mañana ni se veían restos en la zona ni se percibían malos olores.

En la playa se izó la bandera amarilla, que no prohíbe pero sí recomienda no bañarse. No se cerró (como en la parte norte de s’Arenal) porque «no se consideró necesario». Gracias a la «inmediata actuación y a la contención del vertido (…), las evidencias físicas del área» no indicaban una afectación de la zona de baño, justifica el Consistorio. Esa limitación se mantendrá hasta que el Ayuntamiento reciba los resultados analíticos que permitan restablecer la actividad normal de la playa, igual que en s’Arenal, parte de la cual seguía este miércoles cerrada a la espera de recibir los resultados de la analítica, «que suele tardar unas 48 horas», indicaron desde el Ayuntamiento.

En ambas playas llueve sobre mojado. Además del suceso del 30 de abril en es Caló des Moro, un tramo de s’Arenal permaneció cerrado al baño el 12 de mayo tras una fuga de aguas residuales, un incidente, según el Ayuntamiento, ocasionado por el «mal funcionamiento de una válvula de retención de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR)» que provocó su desbordamiento.

Y en el resto de la bahía, los incidentes se han reproducido desde la llegada de los primeros turistas. A comienzos de abril, el colectivo Salvem sa Badia denunció que los trabajos de limpieza de la orilla de la Platja d’en Xinxó (en Sant Josep) provocaron «el colapso de un tramo de la red de alcantarillado que circula bajo la arena, junto a la Estación de bombeo de aguas residuales (EBAR)» de esta zona de baño. Desde el Ayuntamiento explicaron que el vertido fue debido a «una rotura o colapso de una tubería que ya estaba próxima al final de su vida útil». El 10 de mayo, de nuevo Salvem sa Badia alertó sobre un «vertido fecal» en s’Estanyol (Sant Josep).

Bandera negra

Tantas fugas recurrentes tuvieron como consecuencia que, a mediados de junio, Ecologistas en Acción incluyeran a la bahía de Portmany entre sus ‘Banderas Negras 2025’, un informe que recoge las afecciones ambientales más graves en el litoral español. Los ecologistas apreciaron «contaminación por vertidos de aguas fecales, infradimensionamiento de las infraestructuras de depuración y mal estado de los emisarios, que redundan en la mala calidad del agua de baño».

«Lo que ocurre es el resultado de lo que ya estamos hartos de ir avisando, de la falta de revisión de las instalaciones, de su adecuación a la actualidad y de la sobresaturación que reciben en los veranos por un turismo que ha superado todos los límites de las instalaciones que hay en la isla. Y en Sant Antoni en especial», explica Fran Tienda, presidente de Salvem sa Badia, tras los dos vertidos producidos esta semana. «Estamos viviendo -señala- lo mismo que otros años, pero cada año va a más. Y vamos viendo que estos episodios se van repitiendo casi diariamente en diferentes puntos de la isla. Y en Sant Antoni, pues muy frecuentemente».

La solución, a su juicio, es que se invierta, desde el Govern, «en revisar y actualizar todas las instalaciones que hay, que están ya abandonadas de hace mucho tiempo». Pone el ejemplo del emisario de Caló de s’Oli, «cuya vida útil ya ha caducado hace tiempo» y que es fuente de numerosos vertidos: «Pero sabemos que Abaqua (Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental ), que es la empresa que se encarga de la gestión de este tipo de estructuras, sólo va a revisar esa instalación. Es decir, que no va a proceder a una modificación, no la va a actualizar como se debería. Estamos sufriendo este tipo de parches anuales que van solucionando puntualmente los problemas, pero que no los resuelven del todo».

Todo lo que está sucediendo es el producto de «unas instalaciones completamente obsoletas que únicamente se reparan con parches inútiles"

Reunir de nuevo la Mesa del Agua

Desde Salvem sa Badia van a pedir a las instituciones reunirse de nuevo en la Mesa del Agua, creada en 2022, para hablar de este tema en profundidad y «ver cuáles son las medidas que realmente se necesitan, que pasan desde la propia actualización de las instalaciones a saber si son suficientes para la carga de población que reciben Sant Antoni y Sant Josep cada año durante el verano». A juicio de la entidad, todo lo que está sucediendo es el producto de «unas instalaciones completamente obsoletas que únicamente se reparan con parches inútiles, sin que existan planes de inversión a corto y medio plazo que den respuesta real y efectiva a una situación de crisis que se agrava año tras año».

La Mesa del Agua de la bahía de Portmany se creó en diciembre de 2022 «con el objetivo de buscar soluciones para evitar las presiones antrópicas sobre la bahía y elaborar un cronograma de actuaciones». A aquella reunión fundacional acudieron, recuerdan desde Salvem sa Badia, los ayuntamientosde Sant Antoni y Sant Josep, la Agencia Balear del Agua (Abaqua), la dirección general de Territorio y Paisaje del Govern, Ports de Balears, la Demarcación de Costas, la Aliança per l’Aigua d’Eivissa i Formentera e Imedea, además de Salvem sa Badia, que fue la impulsora del encuentro: «Tras varias reuniones de trabajo, se celebraron elecciones y los nuevos equipos de gobierno de varias instituciones no estuvieron interesados en continuar con este foro para buscar soluciones», afirman desde la entidad.

Un caso recurrente

El caso de es Caló des Moro es «recurrente», indica Tienda: «Se ha denunciado frecuentemente porque es bastante común que ocurra allí. El Ayuntamiento nos responde que es porque la gente tira toallitas y aceite de cocina a través de las tuberías, y que eso provoca atascos que terminan ocasionando que el agua vierta hacia es Calo des Moro. Pero entendemos que no es solo una cuestión de culpabilizar a la población, sino también de que la propia estructura debe estar mal para que ocurra tan frecuentemente».

El PSOE de Sant Antoni denunció asimismo este miércoles «la dejadez y la inacción del alcalde, Marcos Serra, que está llevando a las playas del municipio a una situación insostenible» tras los dos vertidos registrados «en menos de 24 horas en dos zonas de baño». Según el portavoz socialista, Antonio Lorenzo, estos hechos «no son casuales ni puntuales, sino el resultado directo de años de abandono por parte del PP» y de que el alcalde «no ha hecho absolutamente nada en los últimos años para renovar unas infraestructuras, que han llegado al borde del colapso. El alcantarillado está desbordado, la red de drenaje es insuficiente y, cuando llega el verano, con la presión del turismo, el sistema salta por los aires».

La situación, a su juicio, «no solo afecta a la imagen turística y al bienestar de sus vecinos, sino que provoca una afectación muy grave en el medio ambiente y supone echar por tierra todo el esfuerzo en cuestiones que son prioritarias como la recuperación ambiental de la bahía». Lorenzo considera que Sant Antoni sufre una falta de inversiones en servicios públicos esenciales: «No se puede seguir vendiendo Sant Antoni como un destino de excelencia mientras residentes y turistas se encuentran con playas cerradas y aguas contaminadas. Con este gobierno, se promociona un paraíso, pero se ofrece todo lo contrario».

Incluso grava

Por su parte, el Ayuntamiento de Sant Antoni respondió ayer al PSOE que «los recientes vertidos registrados en el municipio no se deben a una falta de inversión, sino que se han producido por la obstrucción en la red de alcantarillado, provocando un desbordamiento en superficie que, como todas las aguas superficiales, ha acabado conectando con las pluviales». Esas obstrucciones se han producido «por el uso indebido de la red del alcantarillado, resultado de vertidos de aceite, toallitas o, incluso, grava, como se ha detectado en el atasco de calle Soledad, que, en ambientes alcalinos como la propia red de alcantarillado, provocan tapones de grasa que impiden la circulación normal del agua hasta que no se consigue su eliminación».

En cuanto a la solicitud de Salvem sa Badia, el Ayuntamiento afirma que siempre ha estado abierto a participar en una nueva Mesa del Agua: «En aquella primera sesión se aprobó encargar un estudio de la situación actual al Imedea, que acabó siendo financiado por la Agencia Balear del Agua (Abaqua) durante la actual legislatura, y se entregó en este último mes de mayo», recuerda.