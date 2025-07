UGT critica el mal estado de las ambulancias en Ibiza y Salud asegura que llegarán nuevos vehículos

El sindicato UGT denuncia que "la situación del parque móvil en Ibiza y Formentera es alarmante", en relación con el estado y las continuas averías de las ambulancias del 061, servicio que gestiona la empresa pública Gestión Sanitaria y asistencial de las Illes Balears (Gsaib), del Govern. "Hace un mes se anunció la llegada de tres nuevas ambulancias de soporte vital avanzado para parchear el problema, pero la realidad es que no ha llegado ninguna y, en cambio, tenemos más vehículos averiados", ha criticado UGT en un comunicado. Además, añade que "el aire acondicionado no funciona ni en el 20% de las ambulancias operativas o de reserva": "La mayoría no enfrían debido al deterioro y la dejadez (...) Con estos problemas queremos hechos, no promesas".

La consellera balear de Salud, Manuela García, ha señalado este miércoles en una visita a Ibiza que "el cuerpo de las ambulancias está muy envejecido, muy obsoleto, casi fuera de uso". "La situación en la que nos hemos encontrado [al llegar al Govern en 2023] ha sido de ambulancias de más de 10 años y más de 400.000 kilómetros a nivel global. Y, por otro lado, tenemos una alternancia de una única ambulancia por cada siete ambulancias que están en la calle. Con lo cual, cuando sucede algún incidente, pues siempre se producen retrasos a la hora de poder suplementarla. Porque, además, en caso de avería en una isla como Ibiza, tenemos que llevarla al taller y faltan las piezas y tardan en venir. La disponibilidad no es la misma", ha añadido antes de defender las medidas de su conselleria para intentar paliar la situación: "Al llegar se hizo una compra en leasing [arrendamiento financiero de un bien a cambio de cuotas] de ambulancias de 56 millones de euros que empezarán a venir a partir de otoño. Además, las ambulancias en Menorca y en el Área de Salud de Ibiza y Formentera tendrán proporción 1 a 1. Esto significa que cuando tengamos una ambulancia en la calle, habrá otra ambulancia por si esa se avería, para poder ser sustituirla. Así los servicios se verán muchísimo menos afectados de lo que se ven en el momento actual".

García también apunta que "todas las camillas son camillas elevables, diseñadas por los propios profesionales, lo que modificará mucho las condiciones de trabajo porque las hará más fáciles".

Ambulancias a día de hoy

Según la conselleria de Salud, actualmente Ibiza cuenta con tres ambulancias de soporte vital avanzado y seis de soporte vital básico; y una de cada tipo en el caso de Formentera. "La semana que viene llegan tres vehículos de refuerzo del 061", añade la conselleria.

Por otro lado, UGT insiste en la reclamación sindical de contar con una nave cubierta en las bases de Can Misses, Sant Antoni y Sant Agustí, "similar a las existentes en otras islas": "La falta de un techo y de puntos de recarga provoca que las ambulancias alcancen temperaturas de hasta 47 grados en su interior, afectando tanto al material sanitario como al confort de pacientes y trabajadores".

Preguntada por esta vertiente, la consellera ha afirmado que se está trabajando en ello: "Pero las infraestructuras no se van haciendo en un día o en dos. Es muy importante tener no solamente cubierta la ambulancia como tal, sino también un lugar donde, por ejemplo, el personal del 061 pueda descansar tranquilamente, estar dignamente el tiempo que no hay servicio. Y eso es algo que en todos los centros de salud que estamos programando actualmente sí que está contemplado".

Desde la conselleria señalaron en junio que "el Servicio de Salud ha adjudicado el nuevo contrato de renting de ambulancias de transporte programado y urgente, que pondrá fin a las continuas averías producidas por la acumulación de kilometraje de los vehículos y que se prevé que entren en funcionamiento después del verano".