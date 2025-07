El padre del famoso dj fallecido en Ibiza: "No quiero 'vendetta', quiero justicia"

"No quiero 'vendetta', quiero justicia, quiero saber la verdad por la memoria de mi hijo". Así se ha expresado Giuseppe Moschese, padre de Michele Moschese, conocido como Dj Godzi, que falleció en la madrugada del 19 de julio en su domicilio de Ibiza en circunstancias que están bajo investigación judicial.

En sendas entrevistas concedidas a Radio Ibiza SER y a la televisión pública balear IB3, Moschese ha insistido en que su único interés es desvelar lo que pudo ocurrir para que una acción policial culminara en la muerte de su hijo, aunque ha destacado su "confianza" en la justicia española. "La muerte de mi hijo es una devastación completa. Solo yo sé cuánto amaba a Ibiza. Era napolitano, pero se sentía ibicenco y espero que no haya sido nada malo por amor a Ibiza, a la gente de Ibiza y al mundo de Ibiza donde trabajaba como dj. No quiero pensar nada malo y espero que la magistratura española pueda hacer una buena investigación, por mí, por mi mujer y por el otro hermano de Michele".

Giuseppe Moschese se desplazó a Ibiza tras conocer la noticia del fallecimiento de su hijo y está trabajando con un bufete de abogados en la isla y otro en Italia, con los que ha presentado denuncias por homicidio contra los agentes de la Guardia Civil, aunque no ha querido incidir en esos términos. "Soy médico, no conozco el procedimiento legal. Estamos trabajando con abogados en Ibiza y en Italia. También contamos con la colaboración del Gobierno italiano, que se ha mostrado muy próximo a esta situación", ha manifestado a Radio Ibiza.

Diferentes versiones

Tampoco ha querido comentar las diferentes versiones sobre los hechos, incluida la de la Guardia Civil, que aseguró a través de una nota que los agentes se desplazaron hasta el domicilio e intervinieron porque Dj Godzi presentaba claros signos de estar bajo los efectos de sustancias estupefacientes, sufría alucinaciones y había saltado a la casa de su vecino, al que había amenazado con un cuchillo.

"Yo no estaba aquí, no lo vi y no puedo asegurar cómo fue. Cada amigo tiene su versión según la relación que tuviera con él y no significa que tenga que creerla. Mi esperanza es confiar en la versión de la magistratura española", ha afirmado.

La autopsia al cadáver de Moschese se hizo el lunes y el martes llegó a la isla un perito contratado por la familia, que ha pedido hacer un segundo examen forense. El padre, que ha repetido que es un cirujano muy conocido en Italia, ha afirmado que aún no tienen un resultado oficial y que esperan obtenerlo pronto: "Esperamos un resultado rápido. Tengo un objetivo vital que es volver a Italia con mi hijo para que la familia pueda verlo por última vez".

Sobre la posibilidad de que Dj Godzi hubiera consumido drogas, Giuseppe Moschese ha repetido tanto en la SER como en IB3: "Estamos en Ibiza, esto no es ni el Vaticano ni Lourdes ni Fátima. Había cinco o seis jóvenes juntos comiendo, bebiendo, escuchando música... y murió después de que llegara la Guardia Civil. Puede ser una coincidencia, pero él estaba en perfecta condición física. Estuvo en Italia hace cuatro meses y le hicimos todos los exámenes en mi hospital. Venía a Italia tres o cuatro veces al año y le obligaba a hacerse pruebas y nunca tuvo un problema de salud".

Sobre las amenazas al vecino octogenario, en Radio Ibiza ha comentado que se encontró este martes con él por casualidad en la puerta de la vivienda y que le dio el pésame: "Me abrazó fuerte llorando y me dijo que Michele le ayudaba en diferentes cuestiones, como a subir el agua por las escaleras. Era como un abuelo para él". También ha tenido contacto con la Guardia Civil: "He hablado con el comandante González [jefe de la Guardia Civil en Ibiza] y ha sido muy gentil y aprecio su interés por este caso".

Por otra parte, en IB3 han recabado versiones de vecinos, que han asegurado que el domingo despertaron con los gritos de Dj Godzi, que estaba fuera de sí y que arrojó a una mujer por un balcón. Ésta logró huir y fue entonces cuando saltó a casa del vecino armado con un cuchillo.