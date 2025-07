Vertidos en Ibiza: «Sorprende que no cierren es Caló de Moro al baño»

Desde Salven sa Badia no entienden que en es Caló des Moro sólo ondee la bandera amarilla, que recomienda no bañarse, pero no lo prohíbe: «Nos sorprende que no cierren la playa al baño porque sin tener los resultados de las analíticas, por seguridad sanitaria, debería haberse cerrado completamente. Antes de tener los resultados analíticos definitivos, y sin saber exactamente lo que está sucediendo, por seguridad yo habría cerrado la playa. El martes vimos el ejemplo de un caso similar en s’Arenal que provocó la muerte de hasta un centenar de peces. Estamos hablando de un agua tóxica, que produce problemas de salud importantes en los animales y que también los puede producir en los humanos».

Sin embargo, s’Arenal no se ha cerrado totalmente al baño. La zona más al sur tenía este miércoles bandera amarilla y había bañistas en ella: «Nos sorprende también. El mar no tiene fronteras, no tiene límites. Entendemos que si el agua lleva sustancias que han producido la muerte de animales, esa agua puede llegar a filtrarse hacia todas las zonas de la bahía, no únicamente en las que están frente al lugar donde se ha producido». Al parecer, sólo se cerró la parte norte porque el viento soplaba en esa dirección cuando se produjo el vertido y arrastró hacia allí las aguas residuales.