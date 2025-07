Una exposición que recuerda a la Ibiza de los años ochenta

"Al principio era un turista como otros, visitando a mi familia. Me gustó mucho el paisaje, así que empecé a fotografiarlo. Las campesinas no querían dejarse fotografiar ya que cuando intentaba hacerles una foto se escondían. No querían salir, pero al final, como estaba todo el día con ellas, ya ni se acordaban de las cámaras", relata el fotógrafo alemán Wolfgang Löffler en la presentación de la exposición 'Anys vuitanta. L'Eivissa que desapareixia', en la que presenta una selección de sesenta fotografías en blanco y negro y en color, procedentes del fondo del Arxiu d'Imatge i So del Consell. La exposición, comisariada por Joan-Albert Ribas, técnico del departamento de Cultura, se inaugura este jueves 24 de julio a las 20 horas, en Sa Nostra Sala, situada en la calle Aragó, 17.

Todas las imágenes de la exposición "Anys vuitanta. L’Eivissa que desapareixia", en sa Nostra Sala / Sergio G. Cañizares

La consellera de Cultura, Sara Ramon, presente en la muestra, destaca que la exposición ofrece "una visión auténtica e íntima de una Ibiza en transformación, captada desde una mirada cercana y sensible que huye de los tópicos y se adentra en la esencia campesina de la isla". Según afirma, "es fundamental preservar y difundir este tipo de patrimonio visual, porque nos habla de dónde venimos". Ramon añade que "es un orgullo poder contar hoy con la presencia del autor, que supo capturar una imagen nostálgica pero viva del campo y la cotidianidad de aquella Ibiza de los años ochenta".

Wolfgang Löffler (Pforzheim, 1952), apasionado de la fotografía desde la infancia, ejerció como reportero gráfico y periodista freelance durante los años ochenta, etapa en la que realizó este conjunto de imágenes ahora recuperadas. Pese a su trayectoria internacional, Löffler puso el foco en Ibiza, donde residía su hermana Ingrid, y donde captó, según sus propias palabras, "una forma de vida que para mí conservaba una fuerza humana y paisajística cautivadora".

La Ibiza más sencilla

El autor expresa su agradecimiento al Consell de Ibiza y, especialmente, "a las campesinas que me permitieron entrar en su casa, compartir con ellas las tareas diarias, estar entre ovejas, en los campos, en su intimidad más sencilla". Confiesa que, cuando llegó a la isla por primera vez, "no me interesó la fiesta, nunca me ha atraído demasiado. Me cautivó la paz del campo, los trajes tradicionales, la tranquilidad que se respiraba". Y añade, "quería retratar los dos mundos: los campesinos y los jóvenes que empezaban a hacer fiesta. Pero no era fácil, eran universos separados, y a menudo tenías que esperar horas, quizás cerca de una iglesia o una carretera, donde coincidían por un momento".

Clàudia Löffler, Daniela Löffler, Wolfgang Löffler, Sara Ramon y Joan-Albert Ribas. / Sergio G. Cañizares

Por su parte, el comisario de la muestra, Joan-Albert Ribas, explica que se ha hecho una cuidada selección entre más de 260 fotografías del autor que atesora el Arxiu d'Imatge i So del Consell de Ibiza. "La verdad es que la colección de Wolfgang Löffler es magnífica ya que nos recuerda a una Ibiza que se ha perdido y que ya no volverá. Vemos trabajos que se han perdido, gestos, ritmos y espacios que forman parte de nuestro patrimonio inmaterial. Hemos hecho una selección de 47 fotos, a las que posteriormente añadiremos más, donde la gran mayoría son de la década de los 80, aunque puede que haya alguna de finales de los 70. Hemos documentado a todas las personas que aparecen en las imágenes y todas las casas que se ven en ellas. Prácticamente todas las fotografías son de Sant Josep, y algunas de Sant Agustí y Vila", comenta.

Ribas también anuncia que "se está preparando un catálogo que recogerá estos trabajos, con textos del propio Löffler y de la periodista ibicenca Clàudia Roig Löffler, sobrina del autor y presente en la muestra, que aporta una mirada familiar y contextual sobre este momento histórico".

La exposición estará abierta al público del 24 de julio al 7 de agosto, de lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados por la mañana.