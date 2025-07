La oposición en el Consell de Ibiza: "Eliminar los cupos de vehículos entre pitiusos no debe ser un coladero"

Tanto el PSOE como Unidas Podemos (UP) critican que los consells insulares de las Pitiusas hayan anunciando, sin consulta previa ni consenso con el resto de formaciones, eliminar, ya de cara a la temporada que viene, los topes máximos de entrada de vehículos de Ibiza en Formentera y viceversa.

"Entendemos que el anuncio responde a una serie de casuísticas que planteó el PSOE de Formentera que no se contemplaban en el cupo que se había aprobado, relacionadas con la posibilidad de que los formenterenses puedan venir a Ibiza por trámites administrativos, por cuestiones de médicos o para coger un avión. Y se ha pasado de contemplar esto en la regulación a eliminar cualquier tipo de cupos", expone Víctor Torres, conseller del PSOE en Ibiza. Afirma que los socialistas ibicencos, como sus compañeros de Formentera, están "a favor de la regulación de la entrada de vehículos" y critica que "los consells han optado por la opción más fácil" al eliminar por completo los cupos entre residentes pitiusos. "Demuestra una vez más la improvisación y la falta de dirección a la hora de aprobar la ley de limitación de entrada de vehículos por parte del Consell y de Vicent Marí", concluye Torres.

El conseller de Vox en Ibiza Jaime Díaz de Entresotos, por su parte, recuerda que su partido siempre se opuso a esta ley: "Por tanto, cualquier cosa que signifique dar más libertad para que la gente se mueva, me parece bien, pero el problema de fondo es la propia existencia de la ley". Así, se muestra favorable a "adaptar las carreteras a la movilidad prevista". Por otro lado, sostiene que eran previsibles los problemas que se han registrado en la aplicación de esta ley, en referencia a lo rápido que se llenan los cupos para ir de una isla a otra a lo largo del verano. También lo menciona Óscar Rodríguez, conseller de Unidas Podemos Ibiza por parte de Esquerra Unida, quien añade: "Dijeron que estudiarían cómo ha funcionado la ley el primer año y ya van anunciando cosas del año que viene".

Formentera: el "tema pendiente" en la ley de Ibiza

"Uno de los temas pendientes" de la ley de limitación de entrada de vehículos en Ibiza era "tener bien gestionado la parte de Formentera, pero hay que intentar que la eliminación de los cupos entre pitiusos no sea un coladero", alerta Rodríguez. "Hay que ir con cuidado, son temas que se tienen que trabajar bien", reitera sobre la medida anunciada. A la espera de analizar la letra pequeña, a priori no ve con malos ojos flexibilizar cupos entre pitiusos siempre y cuando no genere problemas en la pitiusa del sur: "Evidentemente Formentera no llenará Ibiza de coches, pero tal vez al revés, sí...". Además, defiende que "los dos cupos deben estar interconectados": "Nuestro cupo no se puede hacer de espaldas al Consell de Formentera, ni el suyo tampoco. Además, nosotros defendemos que la gente de las islas en general pueda moverse por cuestiones laborales o para acudir a Can Misses u otros servicios. De hecho, esto lo pone la ley".