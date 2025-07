«Un desastre» para los hamaqueros de s'Arenal

Una veintena de bañistas se refrescaban en las aguas de es Caló des Moro un par de horas después del vertido producido ayer por la mañana. En la cala ondeaba la bandera amarilla y los socorristas, como manda la normativa, aconsejaban no bañarse a quienes accedían a la arena, pero no podían prohibirlo porque no estaba izada la bandera roja: «Pero ahí están. Mira que hay playas», comentaba una socorrista. En la zona del vertido no se veían restos ni hedía.

Sí olía aún mal en la Bassa des Regueró y en el puente que lo salva, bajo el cual aún había agua encharcada, pero no en la zona norte de esa playa, s’Arenal, desierta de bañistas y en la que, además de ondear la bandera roja desde el martes, varios carteles clavados en la arena advertían en castellano, catalán e inglés de la prohibición de zambullirse allí: «Playa cerrada al baño».

«Fatal, es un desastre. No puedo cobrar a nadie», lamentaba un hamaquero. Apenas media docena de personas esteban echadas en sus hamacas, pero sin pagar: «Negocio cero desde ayer. Esto está muerto. Ni un tique en toda la mañana».

El martes fue, cuenta, «un caos», pues se izó la bandera roja a media mañana: «Los clientes empezaron a reclamarme entonces que les devolviera el dinero porque ya no podían bañarse».

Este hamaquero no comprendía, como tampoco entendían en Salvem sa Badia, que en la parte limítrofe de s’Arenal al sur del torrente des Regueró sólo ondeara la bandera amarilla: allí había muchos bañistas y buena parte de las hamacas estaban ocupadas.