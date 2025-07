«Una temporada turística buena y con la sensación de que hay menos gente»

«Una temporada turística buena». Estas son las palabras optimistas del conseller balear de Turismo, Jaume Bauzà Mayol, pocos minutos después de reunirse con la junta directiva de Fomento de Turismo de la isla de Ibiza. A pesar de ello, el empresario y político mallorquín tiene «la sensación de que es posible que haya una saturación menor con la caída en la afluencia de gente en la isla en comparación con años anteriores». Para él, esta situación se debe «a que se están empezando a notar los resultados del buen trabajo que se hace en toda Balears y especialmente en Ibiza en la lucha contra la oferta turística ilegal».

Bauzà considera que existe «un problema relacionado con la falta de personal» y añade que «esta situación está vinculada con la falta de vivienda». Para intentar poner fin a este panorama, el conseller afirma que «el Govern está impulsando programas muy importantes que a su vez luchan contra el alquiler turístico ilegal». Bauzà se muestra optimista al hacer un pronóstico sobre los hipotéticos resultados de dichas actuaciones: «Con estos proyectos poco a poco se va a ir mejorando».

A la reunión acude también el presidente de Fomento de Turismo de la isla de Ibiza, Alejandro Sancho Ferrer. Este coincide con Bauzà al hacer un balance positivo sobre la temporada turística en la isla. «Está siendo buena», confiesa Sancho, aunque matiza que no es tan buena como por ejemplo la del verano previo a la pandemia del covid 19: «No podemos hablar de cifras tan altas como los que se cosecharon en el año 2019. El sector ha tenido que adaptar la oferta en un contexto en el que se han vivido unas circunstancias muy complicadas. Eso sí, las cifras globales son similares a las del 2024, que no fue un año malo, aunque es complicado determinarlo ahora mismo, ya que hay que tener en cuenta varias circunstancias».

A pesar de la mejora del intrusismo en el sector turístico de la que habla Bauzà, Sancho considera que «este todavía es uno de los principales problemas que hay en la isla, al ser algo que no aporta absolutamente nada positivo a Ibiza y constituir posiblemente la mayor lacra a escala local». Este es el motivo por el que se «debe seguir trabajando en esta problemática», tal y como apunta Sancho. Además, recuerda que es un tema debe ir más allá de la vivienda: «También hay intrusismo en el sector servicios, transporte o náutica».

«Un sitio atractivo para que trabajen los jóvenes»

Las futuras generaciones es otro de los temas que se han comentado en la reunión, según explica Sancho: «Tenemos que encontrar la manera de que los jóvenes vean a Ibiza como un sitio atractivo para trabajar».

«Un sistema de vivienda en el que los trabajadores puedan vivir en condiciones óptimas». Estas son las declaraciones de Sancho al referirse a la problemática de conseguir un techo bajo el que vivir en Ibiza.

«Pagan las consecuencias justos por pecadores»

El ciclo del agua es uno de los asuntos que mayor inquietud genera al equipo directivo de Fomento. Sancho considera que «es un tema que se debe controlar mucho más y que tiene que involucrar tanto a las administración pública como a las empresas y persona, ya que es necesario una mejor gestión». Además, Sancho critica que «todo el mundo sabe que se está moviendo agua de manera ilegal y que posiblemente las infraestructuras hídricas tengan muchas mejoras pendientes, ya que en la actualidad son deficientes». Para el presidente de Fomento, «todo ello provoca que al final tengan que pagar las consecuencias negativas justos por algunos pecadores».

Sancho reclama que se cuide «mejor el estado de las playas» y lamenta «la pérdida de banderas azules [galardón que se entrega a aquellas playas que son seguras para sus visitantes y que cumple con los estándares de calidad ambiental y de servicios] durante los últimos años».

El deporte para acabar con la estacionalidad turística

Ibiza es considerada desde hace décadas el destino de vacaciones para miles de visitantes procedentes de todo el mundo. Esta situación no es ningún misterio para nadie. Tampoco lo es el hecho de que la inmensa mayoría de los turistas que acuden a la isla lo hacen durante los meses de verano. Precisamente, uno de los objetivos que se marca el Govern es que la oferta turística tanto a escala autonómica como a nivel local, deje de ser estacional. Para ello, Bauzà explica una de las alternativa trazadas desde su conselleria: «Estamos haciendo proyectos deportivos como el de las tres nuevas pistas de tierra batida de tenis de Can Misses que hemos inaugurado esta mañana y que buscan satisfacer las demandas de los residentes. No obstante, actuaciones como esta también tienen como objetivo acoger diversas competiciones nacionales e internacionales y con ello, recibir un mayor número de turistas a lo largo de más meses del año».

Aunque todavía es temprano para sacar conclusiones sobre el transcurso de la temporada turística en Ibiza, ya que aún es julio, el conseller informa de «hay prevista una segunda reunión próximamente entre el Govern y Fomento y que contará con una representación del Consell de Ibiza». De momento no se ha especificado la fecha de la segunda reunión, aunque ambos coinciden en el resultado «positivo» de la primera.