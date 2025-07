Perros a la espera de una familia en Ibiza: "Muchas veces la persona no es la que adopta al animal, es el mismo animal el que te adopta a ti"

«Un sitio de paso entre una vida previa en la que no han recibido el trato que merecían hacia una vida plena». Para el alcalde del Ayuntamiento de Sant Josep, Vicent Roig, este «es el objetivo principal de los animales que hay en el Centro de Protección de Animales Domésticos (Cepad)».

Todas las imágenes de la visita al Centro de Protección de Animales Domésticos de Sant Josep / Sergio G. Cañizares

A pesar de que Roig indica «estar tranquilo al saber que los animales que llegan Cepad están en buenas manos», considera que la «adopción total es algo muy complicado que se dé». El alcalde agrega: «Me gustaría que no tuviese que existir un sitio como este, ya que eso significaría que todas las personas estaríamos cuidando bien a nuestras mascotas. Al menos, lo importante es que mientras nos sigamos comportando así los humanos, uno está más tranquilo al tener la seguridad de que contamos con un recinto como el Cepad en el que los animales se les trata bien y están en un entorno como el que deben estar».

Antes de las declaraciones de Roig, que tienen lugar en las instalaciones del propio centro, dos de los perros aprovechan para jugar con algunos de sus cuidadores. La actitud amigable de los entrañables animales provoca una tierna imagen. Esta situación es un ejemplo del poder cautivador a la que alude el alcalde: «Muchas veces la persona no es la que adopta al animal, es el mismo animal el que te adopta a ti».

En la visita al Cepad también acude la concejala de Medio Ambiente del Consistorio, Felicia Bocú. Esta presume de que «el tiempo de estancia de los animales que están en el centro se ha reducido considerablemente en los dos últimos años, ya que antes había perros que llevaban cuatro años internos y ahora como mucho a los seis meses salen».

Voluntariado, una opción

La adopción no es la única forma de ayudar a estos animales. Esta es la razón por la que Bocú habla del Plan de Voluntariado del Centro de Protección de Animales Domésticos. Se trata «de un programa de concienciación para que las personas ayuden y colaboren con animales que en muchos casos han sufrido abusos o maltratos», afirma la concejala, que añade: «Esta es una manera para que los animales se relacionen de nuevo con las personas y vuelvan a creer en la bondad humana, ya que muchos los acogemos con un estado de salud lamentable».

Bocú muestra su alegría al hablar sobre las instalaciones del centro: «No es un sitio en el que los animales están todo el rato encerrados en jaulas. Aunque es un recinto pequeño y humilde en comparación con otros, los animales tienen tiempo para jugar y relacionarse en un espacio abierto y natural».

El éxito de encontrar familia

La concejala de Medio Ambiente concluye su breve testimonio con una invitación: «Animo a todo el mundo a que adopte o participe en el programa de voluntariado que iniciamos hace unos meses».

En la jornada también está presente el presidente de la Fundación Natura Parc, Antonio Mas. Este habla de «éxito» al referirse a la evolución del Cepad en los últimos tiempos. Mas reconoce que «es muy complicado aportar datos sobre la situación de Sant Josep», aunque sí que proporciona cifras sobre el Cepad a nivel autonómico: «Calculamos que a escala de toda Balears, entre el 80 y el 96% de los animales que llegan a nuestros centros y que tienen la condición de ser adoptables, acaban encontrando una familia».

Mas recuerda que no todos los animales que hay en el Cepad se pueden adoptar: «Hay algunos que cuando llegan aquí no tienen microchips y estamos pendientes de una orden judicial. También, hay que analizar y reflexionar sobre el estilo de vida y lo que pueden proporcionar a las mascotas los posibles adoptantes, ya que por ejemplo no todo el mundo está capacitado para tener un Perro Potencialmente Peligroso (PPP).