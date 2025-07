El compositor Evgeny Grinko: «La guerra entre Rusia y Ucrania me llevó a una depresión, pero con la música me evado de la realidad»

Años antes de convertirse en un pianista y compositor neoclásico de fama internacional gracias a temas como ‘Valse’, con más de 86 millones reproducciones en Spotify, Evgeny Grinko (Jukovski, Rusia, 1984) fue músico de bandas de noise rock. Por aquel entonces fantaseaba con llenar estadios, un sueño que ha conseguido hacer realidad gracias al piano y sus melodías minimalistas, que combinan humor, tristeza y nostalgia con un aire cinematográfico. El público de la isla tendrá la oportunidad de escucharle interpretar una selección de sus mejores composiciones en el concierto que ofrecerá el próximo sábado, 26 de julio, a partir de las 20 horas en el Palacio de Congresos de Ibiza, en Santa Eulària. Como explica él mismo en una entrevista telefónica concedida a Diario de Ibiza, la de este fin de semana será su primera visita a la isla. La cita se enmarca dentro de la primera edición de Suau Festival, una iniciativa de la productora local Eivissa Escènica que se celebrará entre el 25 y el 27 de julio y que contará con otros dos grandes protagonistas musicales, el italiano Federico Albanese y el alemán Niklas Paschburg.

El compositor y pianista ruso Evgeny Grinko. / Mariia Sviatskaia

¿Qué significa para usted tocar en una isla como Ibiza, epicentro de la música electrónica?

En realidad, me preguntaba si mi concierto sería algo así como un after party para gente que acaba de dejar las discotecas y ha decidido relajarse. Estoy impaciente por ver cómo será.

¿Cómo surgió la oportunidad de tocar en la isla dentro de la primera edición de Suau Festival?

Tocamos en Madrid esta primavera y el mismo promotor nos ofreció tocar en Ibiza. Inmediatamente dije «sí».

¿Qué repertorio ha preparado para la ocasión? Supongo que se centrará en su nuevo trabajo, ‘Winter Moonlight’...

En realidad no me centraré en el último álbum. Supongo que tocaré solo una canción de ‘Winter Moonlight’. Será un concierto en trío, con piano, chelo y violín. Y tocaré algo así como ‘lo mejor de Evgeny Grinko’.

¿Qué intenta conseguir con su música? ¿Qué espera inspirar en el público?

Solo quiero conseguir una cosa cuando compongo. Para mí la música es un milagro incomprensible que trabaja directamente con nuestras emociones. Cuando escribo música quiero tocar este milagro. Pido disculpas por dar una respuesta tan egoísta. Pero si los oyentes en los conciertos perciben las mismas vibraciones que yo, para mí eso siempre supone felicidad.

¿Por qué cree que su música llega a tanta gente?

Me lo he preguntado, pero no he encontrado la respuesta. De hecho, todavía no me creo que todo esto sea real.

¿Cómo pasó del noise rock a componer música neoclásica?

Para mí es una herramienta más para expresar emociones. En realidad, el género no me importa. Era difícil expresar sentimientos románticos con una guitarra ruidosa y una batería, pero el piano lo hace perfectamente.

¿Cambió mucho su vida como músico gracias al éxito de ‘Valse’?

Sí, mucho. Cuando era músico de rock no podía imaginarme que fuera posible llenar estadios con música romántica de piano. Era mi sueño entonces, aunque como compositor melancólico siento el síndrome del impostor. Pero si respondo a la pregunta directamente, ahora no necesito tener trabajos adicionales. Puedo dedicarme a la música a tiempo completo.

¿Qué es lo más difícil de su trabajo y lo que le resulta más satisfactorio?

Lo más difícil son las giras, con mucho vuelo y mala rutina. Y también la comunicación con la gente porque soy terriblemente introvertido. El resto es agradable.

¿Cúales son sus grandes referentes musicales?

Los discos de Grazhdanskaya Oborona del período entre 1988 y 1993, Dj Shadow, Erik Satie, Philip Glass, Korn, el álbum ‘In rainbows’ de Radiohead, Yann Tiersen y muchos más.

Querría preguntarle dónde reside actualmente porque tengo entendido que fue detenido en Rusia por protestar contra la invasión de Ucrania...

Sí, me detuvieron durante una protesta pacífica y me condenaron a restricción de libertad. Pero por poco tiempo. Pero aún así fue suficiente para ver por dónde van las cosas. Ahora mismo me estoy trasladando a vivir de Estambul a Berlín.

¿Cómo está viviendo el conflicto entre Rusia y Ucrania? ¿Ha influido de alguna manera en su música?

Me llevó a una fuerte depresión, pero no ha influido en mi trabajo, mi música es un mundo mágico donde me evado de la realidad.

¿Cuál es su mayor aspiración como músico?

Creo que no la tengo. Sólo quiero encontrar esa combinación de notas que me golpee como un electroshock con una alta dosis de dopamina.