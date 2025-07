Una camarera se encara a un restaurante de Ibiza y las redes arden: "Esto no es Madrid, aquí las pruebas se pagan"

La cuenta Soy Camarero, conocida por difundir contenido sobre el mundo de la hostelería en X (antes Twitter), Facebook e Instagram, ha compartido una conversación mantenida por WhatsApp entre un empresario del sector y una persona que quiere hacer una prueba para trabajar en su restaurante y que está generando gran indignación en redes sociales.

En plena temporada alta del turismo, las ofertas de trabajo en bares y restaurantes aumentan considerablemente, pero no siempre estas propuestas cumplen con la legalidad. Por ello @soycamarero trata de denunciar, de manera pública, los abusos que se producen en algunas ocasiones en el sector de la hostelería.

La última denuncia, la que ha hecho sobre una situación que se ha producido en Ibiza y que ha recibido los aplausos de cientos de internautas tras la respuesta que le ha dado una trabajadora a un empresario. La conversación la inicia el jefe de cocina del establecimiento, quien le pregunta a la persona interesada en el puesto de trabajo que ofrece que cuándo podría acercarse para hacer una prueba.

"Hago un par de horas y veo", dice la trabajadora, a lo que el jefe de cocina responde: "Sí, sin ningún problema". Aunque el problema vendría minutos después cuando la interesada en el puesto le dice que prefiere ir "cuando más movimiento haya en el servicio" al considerar que es "más productiva bajo presión". Pero aquí llegó el aviso: "Las pruebas no son remuneradas, ya que solo estoy haciéndolas de dos horas", advierte la persona contratante.

Por su parte, la trabajadora no se mordió la lengua y respondió con contundencia: "Las pruebas es obligatorio pagarlas. Si no me las pagas, entonces voy y miro. Qué mal acostumbrada está la gente a la vieja escuela de verdad". El jefe de cocina, trató, por su parte, de echar balones fuera argumentando que él no es quien pone las normas: "Lo siento mucho. A mí me han pasado tu contacto para concretar un horario, yo no me encargo de esos temas, pero si no quiere hacer la prueba, lo comprendo. Lamento la confusión".

Y la conversación no se quedó ahí porque la trabajadora quería dejar clara su situación. "Sí quiero hacer la prueba, lo que no quiero es regalarla. Esto no es Madrid. Aquí la hora extra me sale entre 20 y 25 euros donde vaya. Qué menos que 12 o 15 euros. Así nos va, luego no encontramos trabajadores", zanjó.