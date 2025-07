Segunda jornada de huelga de los conductores de bus de Alsa en Ibiza

La segunda jornada de huelga de los conductores de autobús de la empresa Alsa en Ibiza se ha desarrollado este martes sin incidencias y con un índice de participación muy dispar, según las fuentes. Así, según aseguran los convocantes del paro, el seguimiento de la huelga se sitúa entre el 85 y el 90%. Por contra, el dato que la empresa Alsa ha facilitado al Consell de Ibiza, que es la administración responsable del servicio, es que el paro habría sido seguido solo por el 22% de los trabajadores.

El paro ha sido convocado en el conjunto de Balears por el Sindicato Autónoma de Transportes de Balears (SATI) y en Ibiza ha sido respaldado por el sindicato Actúa. El Consell de Ibiza ha confirmado que los servicios mínimos se han cumplido al 100%.

En cualquier caso, la incidencia de la huelga sobre los usuarios ha sido parcial debido a que algunas de las líneas con más usuarios no son de Alsa sino de Sagalés -cuyos trabajadores no participan en este paro-, y que las líneas de bus que unen el aeropuerto, que son indispensables durante la temporada turística, tiene unos servicios mínimos del 75 y el 100%.

Los trabajadores se dirigen a un autobús que funciona en servicios mínimos. | VICENT MARÍ

Amplios servicios mínimos

Así, la línea L10 que une Vila con el aeropuerto tiene unos servicios mínimos del 100%, mientras que las que unen Santa Eulària y Sant Antoni con el aeropuerto han tenido unos servicios mínimos del 75%. El resto de líneas de Alsa han tenido unos servicios mínimos del 50%. Las líneas de Sagalés más populares y que no han participado en el paro, son la L3, que une Vila con Sant Antoni, y la L20 que une Sant Antoni con Santa Eulària.

El paro se ha dejado notar con más intensidad en líneas que ya de por sí no tienen muchas conexiones, y que han visto como estas se reducían a la mitad. Por ejemplo, las líneas que unen Cala Llonga con Vila o Santa Eulària se han reducido a solo dos conexiones por la mañana y otras dos por la tarde.

Estos servicios mínimos elevados han provocado que muchos autobuses circularan con el rótulo de ‘Servicios mínimos’ o con mensajes como ‘Servicios mínimos. No paro porque no me dejan’.

Una veintena de trabajadores en huelga han participado en diversos piquetes informativos, primero en la estación de autobuses de Sant Antoni y después en la estación Cetis de Vila. Estas actuaciones han tenido en todo momento un todo festivo y nada intimidante, en el que los huelguistas han informado de su situación a los usuarios del servicio y han charlado amigablemente con los conductores de los vehículos, en su gran mayoría simpatizantes también de la huelga pero que se veían obligados a trabajar por los servicios mínimos.

«La inmensa mayoría nos apoya en este paro. La empresa se hace la víctima, dice que no les da, pero lo que no nos da es a nosotros con este salario», ha explicado Isaac Rodríguez, portavoz de los huelguistas, que ha recordado que los conductores cobran actualmente 1.414 euros brutos en quince pagas, más algunos complementos que reciben por realizar trabajos que van más allá de la estricta conducción, como puede ser el cobro de los billetes: «Queremos cobrar lo mismo que los trabajadores del transporte discrecional, que tienen un sueldo de 1.640 euros brutos sin necesidad de hacer labores de cobrador». El representante de los trabajadores asegura que la empresa hace oídos sordos a sus reclamaciones «porque dicen que están a la espera de la nueva contrata de transporte, pero eso es una excusa para ganar tiempo».

Los trabajadores también reclaman más inversiones en los vehículos, ya que denuncian que la flota de autobuses está envejecida y sufre múltiples averías, lo que aumenta la penosidad del servicio.

Los usuarios

esta mañana, mientras los conductores desplegaban en el Cetis la pancarta ‘Trabajamos para prosperar. No para ser más pobres’, los usuarios del bus explicaban de qué manera les estaba afectando el paro: «En nuestro caso, sigue funcionando», señalaban Noemí Salas y Arlette Plaza, dos trabajadoras del aeropuerto y que usaban una línea que funcionaba con normalidad. «Llevo un rato esperando. La verdad es que este bus va siempre con retraso, haya huelga o no», ha comentado Juan José, otro usuario.

Esta previsto que este miércoles se repita la que ya será la tercera jornada de huelga.