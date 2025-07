Un joven de Ibiza lanza un 'crowdfunding' para financiar su educación universitaria

Un joven de Santa Eulària, Mori, ha lanzado una campaña de 'crowdfunding' para financiar su educación en una universidad para la que ha obtenido media beca.

Según ha explicado la plataforma GoFundMe, este joven ha sido aceptado en la Licenciatura en Administración y Tecnología en la Universidad Tetr, una institución global que combina aprendizaje práctico en siete países incluyendo India y Estados Unidos.

Desde la plataforma han señalado además que esta universidad se destaca por su enfoque práctico y global, permitiendo a sus estudiantes crear empresas reales y resolver desafíos internacionales en diferentes países.

"Desde muy joven, siempre me imaginé como un propietario o director ejecutivo, alguien que lidera, crea y asume responsabilidades. No solo me atrajo la idea del éxito, sino también el desafío de construir algo significativo desde cero. Me dijeron que convertirme en hombre de negocios podría abrir puertas, y esa idea se me quedó grabada y dio forma a la forma en que veo mi futuro", escribe el chico en GoFundMe.

La educación ha llevado a este joven a través de fronteras y culturas. "Asistí a un internado en Dinamarca donde abracé los valores democráticos, y más tarde estudié en Israel, pero luego estalló la guerra y todo cambió". De ahí vino a España, donde continuó sus estudios.

Alto coste

Mori está rozando su sueño, sin embargo, el coste total de estudiar en este centro asciende a unos 105.000 euros. Los gastos cubren matrícula, viajes y manutención durante cuatro años.

A pesar de haber recibido una beca de Tetr, las dificultades económicas de los últimos años han limitado la capacidad de este joven de financiar completamente su educación. Por ello, ha impulsado esta campaña y, en caso de no lograr la totalidad de esta cifra, los fondos se destinarán a aplazar su ingreso o a buscar alternativas similares.

En la plataforma, el joven pide un total de 40.000 euros. Por el momento, ya ha recaudado 4.300 euros.