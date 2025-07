'Ibiza masificada': Joan Lluís Ferrer fa el retrat d'una illa exhausta

Deu anys més tard de ‘Ibiza: la destrucción del paraíso. Quién, cómo y por qué’, el periodista Joan Lluís Ferrer torna a reblar el clau amb un altre llibre que barreja la crónica periodística, l’assaig i el relat de denúncia. ‘Ibiza masificada. Así nos expropian la isla y nos expulsan de ella’ posa les cartes sobre la taula des del seu mateix títol. A les seves 450 pàgines, Ferrer realitza una anàlisi amb xifres de l’afluència de turistes a l’illa, així com dels processos que ha desencadenat aquesta turistificació: la privatització de la costa, la urbanització de cases de luxe en sòl rústic, la manca de recursos hídrics, l’augment de les desigualtats socials i la crisi provocada per la manca d’habitatge.

«Fa trenta anys que som periodista i que he anat seguit l’evolució turística i mediambiental de l’illa, però als darrers anys s’ha produït una gran novetat i és l’aparició d’una desigualtat social que aqui no es coneixia», ha explicat Ferrer, qui ha desenvolupat gran part de la seva carrera periodística a les pàgines de Diario de Ibiza.

El volum compta amb un pròleg de la periodista eivissenca Pilar Bonet, qui en el paràgraf inicial senyala que aquest llibre està escrit «des de la raó d’un ciutadà conscient i informat, però també des del sentiment d’amor d’un illenc per la seva terra», i on Ibiza apareix com una illa singular però amb uns problemes que s’emmarquen dins una deriva global que afecta a molts llocs de la costa mediterrànea o a altres ciutats de la península, on la gentrificació està expulsant als veïns dels seus barris.

Un llibre que convida a la reflexió i amb el qual es pot o no estar d’acord al cent per cent, però que ofereix consignes estimulants que serviran per iniciar encesos debats. La presentació d’aquest volum serà el dijous 24 de juliol, a les 20 hores, al Club Diario de Ibiza, i comptarà amb la presència de l’autor; de l’editora, Neus Escandell; i de la prologuista, Pilar Bonet. L’entrada és lliure i gratuïta.

La presentació s'emmarca al programa Idò de Diario de Ibiza per al foment del català.