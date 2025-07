El Consell d’Eivissa tanca amb èxit els cursos d’artesania amb 81 alumnes

El president del Consell Insular d’Eivissa, Vicent Marí, i la consellera de Promoció Econòmica i Empresarial, Maria Fajarnés, han lliurat aquesta setmana els diplomes acreditatius a un total de 81 alumnes que, entre novembre de 2024 i juny de 2025, han finalitzat satisfactòriament el programa formatiu en artesania tradicional. Aquesta edició ha destacat per l’alta participació i per la incorporació d’una nova disciplina: la ceràmica, impartida per la professora Maria José Bufí.

El programa inclou formació en especialitats com capells de floc, mantons i brodats tradicionals, espardenyes, fibres naturals (cistellons), espart cru, espart picat, roba tradicional eivissenca i la nova proposta formativa de ceràmica.

Aquests cursos, totalment gratuïts, s’emmarquen dins les accions de promoció de l’artesania del Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i tenen com a objectiu potenciar i conservar els oficis tradicionals, impulsar la capacitació del sector i fomentar la competitivitat de les empreses artesanes de l’illa.

Els cursos s’han dut a terme en col·laboració amb diverses associacions artesanes de l’illa, i han estat impartits per mestres i professionals especialitzats:

Maria Torres Orvay, de l’Associació Cultural Colla de sa Bodega, ha impartit els cursos de capells de floc i mantons i brodats tradicionals.

Josefa Cardona Ramon, de l’Associació d’Artesans de Sant Antoni, ha estat la responsable del curs d’espardenyes.

Juan Marí Marí, també de l’Associació d’Artesans de Sant Antoni, ha impartit el curs de fibres naturals (cistellons).

José Ramis Prats, de l’associació Eines i Feines, ha impartit el curs d’espart cru.

Antònia Felicó, de l’associació Eines i Feines, ha estat l’encarregada del curs d’espart picat.

Antònia Riera, impulsora de la marca de moda Adlib Ibimoda, ha impartit el curs de roba tradicional eivissenca.

Maria José Bufí ha dirigit el nou curs de ceràmica, que s’ha incorporat per primera vegada al programa.

La consellera Maria Fajarnés ha valorat molt positivament l’increment d’alumnes i de modalitats: “Hem ampliat l’oferta formativa i això és un reflex de la bona acollida i l’interès creixent per la nostra artesania”.

Per la seua banda, el president Vicent Marí ha destacat la importància de preservar les tradicions: “Agraïm als docents la seua dedicació per mantenir viva la nostra cultura i el nostre patrimoni a través d’aquests oficis”.